Portrait de Rocío Márquez, chanteuse espagnole de flamenco

La chanteuse espagnole nous présente son dernier album intitulé "Visto en el Jueves", revisitant les grandes figures de la musique espagnole et du flamenco.

Reportage Couleurs du Monde : la chanteuse de flamenco Rocío Márquez

A l'occasion de la sortie de son cinquième album intitulé "Visto en el Jueves", nous avons souhaité consacrer un portrait à la chanteuse de flamenco, Rocío Márquez.

Née en 1985 à Huelva en Andalousie, elle débute des études de piano, puis se passionne très vite pour le flamenco. Elle n'a que 11 ans lorsqu'elle participe au programme vocal "Menudas Estrellas", organisé par Antenna 3.

Rocío Márquez accumule les premiers prix lors de festivals, reçoit des cours d'artistes flamenco et réussit son diplôme de Professeur de musique.

En 2008, elle remporte le prestigieux prix "Lámpara Minera", ainsi que quatre autre premiers prix au Festival Internacional del Cante de las Minas, marquant un tournant décisif dans sa carrière.

Elle enchaîne par la suite des séries de concerts en Espagne et en Europe, en passant par l'Opéra de Dusseldorf et le festival de musique sacrée de Fez.

Rocío Márquez sort son premier album "Claridad" chez Universal en 2012, et part en tournée en France.

En 2017, elle sort son troisième album "Firmamento" sur Universal. La sortie de ce disque lui apporte une reconnaissance internationale et lui permet de partir en tournée aux Etats-Unis et en Angleterre. Elle est l'artiste invité de la Biennale de Flamenco de Hollande, avec la création "Fantasia para violonchelo y flamenco".

L'année dernière, Rocío Márquez présente son dernier album, "Visto en el Jueves", revisitant les grandes figures de la musique espagnole et du flamenco.

Artiste engagée, elle continue ses actions auprès de projets éducatifs et solidaires.

Concert à venir

Le 4 avril 2020 à 20h30 - l'Espace Glenmor à Carhaix Plouguer, avec Hoëla Barbedette (harpe) et Éric Menneteau (chant)

Rocío Márquez et Miguel Angel Cortés interprètent la milonga "El Año Del Cometa" session studio Rocío Márquez et Miguel Angel Cortés interprètent la milonga "El Año Del Cometa"

