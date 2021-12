Portrait de Jasser Haj Youssef

Jasser Haj Youssef présente en avant première son prochain disque, projet sur lequel il travaille depuis 2 ans, sur les traces de son grand père en Tunisie …

Jasser Haj Youssef est un violoniste, compositeur, pédagogue et l'un des rares musiciens à jouer de la viole d'amour (utilisé par Bach et Vivaldi, cet instrument à cordes sympathiques a été abandonné dans les siècles suivants) et à l'utiliser dans des répertoires contemporains. Il a joué avec Barbara Hendricks, Didier Lockwood, Youssou N'Dour, Soeur Marie Keyrouz, Abduvali Abdurashidov et Salah El Mahdi… Il a dirigé l’Orchestre de Chambre de Paris et l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée…

Diplômé en musicologie à l'Université de Paris 8 (Jazz et Musiques Traditionnelles) et titulaire de Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur de musique, Jasser Haj Youssef donne régulièrement des masterclass et des conférences notamment à la Harvard University (Etats-Unis), l'Université de l’Alberta (Canada), au Conseravtoire National Supérieur de Musique de Lyon et à la Haute Ecole de Musique de Genève.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Après ses disques « Sira » et « Resonance », il crée un nouvel album au Château de Chambord prévu pour 2022.

Nouvel album pour 2022

Dans la continuité de son disque "Resonance | Viola d'amore" (Live au Théâtre de la Ville) et de son travail de composition pour grandes formations (choeurs et orchestres), Jasser Haj Youssef a privilégié le temps, la réflexion et les rencontres en consacrant plusieurs séjours à la création et aux recherches aux Dominicains de Haute-Alsace et au Château de Chambord où il a réalisé un album pluridisciplinaire et rare qui sera publié en 2022.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Créé et enregistré au Château de Chambord, ce nouvel album est essentiellement joué en solo à la viole d'amour par Jasser Haj Youssef dans un répertoire constitué de compositions personnelles et d'arrangements (J.S. Bach, chant sacré) avec la participation d'invités comme Lama Gyurme (chant tibétain) et Gaël Cadoux (piano Rhodes). On y retrouve également un chant rare et jamais édité de SadokB. (l'arrière-grand-père de Jasser) tiré d'un enregistrement gramophone de 1916 à Berlin, depuis un camp de prisonniers de guerre (grâce à une rencontre avec Marie Guérin et Anne Kropotkine). Le livret contient une création littéraire en français de l'écrivain Yamen Manai et un poème de Paul Fort, traduits en anglais par Piers Faccini. Le travail visuel de l'album est en collaboration avec le peintre calligraphe Nja Mahdaoui.

Programmation musicale de l'émission :