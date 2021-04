Portrait de Cheick Tidiane Seck 1/2

Dans ce premier épisode, le compositeur claviériste, chanteur et arrangeur d’origine malienne Cheick Tidiane Seck nous parle de son enfance, de ses débuts au Mali puis en Côte d’Ivoire...

Notre invité : Cheick Tidiane Seck

Le pianiste malien Cheick Tidiane Secka fait ses classes dans les années 1970 au sein de l'illustre Super Rail Band de Bamako où il côtoie Salif Keita et Mory Kante. C'est avec Salif Keita et les Ambassadeurs qu'il arrive à Paris en 1985. Cheick Tidiane Seck devient alors un pianiste coté qui joue avec Wayne Shorter, Carlos Santana, ou Randy Weston. En 1995, il sort un hybride de jazz et de musique africaine avec Sarala enregistré avec Hank Jones. Cheick Tidiane Seck sort enfin en 2003 son premier album solo avec Mandingroove. Devenu un pivot de la scène malienne, Cheick Tidiane Seck sort en 2008 Sabaly où défilent les collaborations de Dee Dee Bridgewater à Sory Bamba. Alors que son pays est déchiré par une guerre aux contours flous, Cheick Tidiane Seck sort en mars 2013 le militant Guerrier. En décembre 2013, il partage l'affiche avec Rockin' Squat pour Assassin Live Band. (Universal Music).

Programmation musicale de l'émission

Traditionnel

Sometimes I Feel Like a Motherless Child

Cheick Tidiane Seck

Cheick Tidiane Seck

Docteur

Louis Armstrong

What a Wonderful World BOB THIELE / GEORGE DAVID WEISS

MCA

Aretha Franklin

Baby Baby Baby

ARETHA FRANKLIN / WHITE THEODORE RICHARD

RHINO RECORDS

Cheick Tidiane Seck

Nebe N Makoum

UNIVERSAL MUSIC

Manfila Kante

Bolola Sanou

SALIF KEITA / LES AMBASSADEURS DU MOTEL DE BAMAKO

STERNS AFRICA

Affair Social

L ORCHESTRE SUPER RAIL BAND INTERNATIONAL

SACODISC INTERNATIONAL

Salif Keita

Yassoumouka

SALIF KEITA / LES AMBASSADEURS DU MOTEL DE BAMAKO

SONAFRIC

Cheick Tidiane Seck

Watjoro

UNIVERSAL MUSIC

Cheick Tidiane Seck

Saya

UNIVERSAL MUSIC