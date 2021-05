Edition 2021 du Festival Métis Plaine Commune

Présentation de l'édition 2021 du Festival Métis Plaine Commune, du 3 au 11 juillet en extérieur et du 7 au 10 septembre en intérieur, avec Nathalie Rappaport, directrice du Festival et deux artistes invités du Festival, Dom La Nena et Teofilo Chantre.

Nathalie Rappaport , directrice du Festival

Dom La Nena , violoncelliste, chanteuse et compositrice

Teófilo Chantre, compositeur, chanteur, arrangeur

Présentation du Festival

L'édition 2021 du Festival Métis Plaine Commune propose une tournée dans les villes de Plaine Commune, sur le thème de la vie musicale du Portugal.

"Au cœur de ce programme, il y a le Fado bien sûr, cette musique emblématique, née il y a plus de 200 ans dans les quartiers pauvres de Lisbonne qui porte aujourd’hui les couleurs du Portugal partout dans le monde [...]. Cette édition est aussi l’occasion de célébrer les musiques du Cap-Vert, pays africain au large du Sénégal, historiquement lié au Portugal et véritable pont musical entre l’Afrique, l’Amérique latine et l’Europe."Nathalie Rappaport, directrice du Festival

La programmation prévue en mai reste identique dans chacune des villes, elle est simplement reportée pour partie en juillet, pour partie en septembre. Les concerts déjà programmés en juillet ainsi que le concert du 22 juin dans la Basilique sont maintenus tels quels à leurs dates initiales. Le Festival aura lieu du 3 au 11 juillet, en extérieur et du 7 au 10 septembre, en intérieur. Retrouvez ici la billetterie du Festival Métis.

Dom La Nena

Le nouvel album de Dom La Nena, Tempo, parle du temps. Pas de celui de l’écoute, non - cet album est construit autour de chansons ne frôlant pas trois minutes - mais de ce temps pensé et vécu comme une somme d’instants. La chanteuse-compositrice-violoncelliste brésilienne et basée à Paris présente ici une série de petits moments cristallins, parfois ensoleillés, souvent rêveurs, entrecoupés de cette belle nostalgie que les Brésiliens appellent saudade. Tempo est le troisième album de Dom La Nena, après Elasorti en 2013 et Soyo en 2015, tous deux acclamés par la critique internationale.

Dom est également l’autre moitié du duo Birds On A Wire avec la chanteuse Rosemary Standley (Moriarty). Ensemble elles revisitent un répertoire allant du baroque italien à Leonard Cohen, en passant par Gilberto Gil, Tom Waits, Purcell... Elles enregistrent deux disques (Birds on a Wire, 2014 et Ramages, 2020) qui connaissent un véritable succès, et avec lesquels elles parcourent les scènes françaises depuis bientôt 10 ans.

Teófilo Chantre

Compositeur capverdien reconnu, notamment pour ses chansons interprétées par Cesaria Evora, Teofilo Chantre s’est imposé comme l’un des artisans essentiels du succès de la musique de son pays à travers le monde. Depuis 1993, il mène également une carrière solo qui lui permet de célébrer la « saudade » , ce « sentiment atlantique où se mêlent le regret, le désir et le chagrin » d’avoir dû quitter son île natale de São Vicente pour l’Europe et la France en particulier. Teofilo Chantre atteint aujourd’hui une maturité impressionnante à la fois comme interprète et compositeur.