Les Traversées Tatihou, festival des musiques du large (Manche) - 2/2

L'humeur du jour : Julie Fowlis

Julie Fowlis est une chanteuse écossaise, originaire de North Uist dans les Hébrides extérieures d'Ecosse.

Elle se consacre principalement à la musique folk en chantant notamment en gaélique écossais.

, © Getty / fotoVoyager

Annie Johnson

Cainnt nan Eun - Rythme d'imatations des oiseaux

Archive enregistrée en 1938 sur l'île de Barra, dans l'archipel des Hébrides extérieures

Séquence Reportage Couleurs du Monde

Entre le port de pêche de Saint Vaast la Hougue et la petite île Tatihou, le Festival célébrait sa 25ème édition, du 23 août au 1er septembre dernier.

Bien implanté dans son territoire entre terre et mer, rythmé par les grandes marées, il donne à entendre dans un formidable dialogue des cultures, les musiques de notre monde.

Les Traversées Tatihou tracent un chemin singulier entre les continents, les répertoires revisités du Québec à l’Ecosse et l’Argentine, un hommage aux îles depuis l’archipel de la Madeleine - cette année célébrait le 25ème anniversaire du jumelage de la Manche avec les Iles de la Madeleine, dans le Golfe du Saint Laurent, jusqu’aux Hébrides en passant par la Scandinavie et la Nouvelle-Calédonie.

Et, toujours en signature, les musiques celtiques qui se réinventent sans cesse.

Avec :

Julie Fowlis, ambassadrice d’un répertoire traditionnel en gaélique, elle signe arrangements et compositions.

Juurakko, groupe féminin composé de 5 chanteuses-musiciennes, dans la tradition afro-américaine made in Finlande

Socks In The Frying Pan, trio venu de la côte ouest irlandaise.. quand l’humour se mêle à la musique traditionnelle irlandaise.

Odan Coyne, guitare et voix, Shane Hayes, accordéon, Fiachra Hayes, fiddle et banjo

Lorcan Fahy, mandoline, Pablo Golder, accordéon, Antoine Dawans, trompette

La chanteuse Julie Fowlis

Originaire de l’archipel des Hébrides écossaises, Julie Fowlis porte depuis une dizaine d’années avec fierté l’héritage musical gaélique, dont elle est devenue l'une des figures de référence.

Socks In The Frying Pan, trio irlandais

Le trio - Shane Hayes au violon, Aodan Coyne à la guitare et la voix et Fiachra Hayes à l'accordéon diatonique, originaire de la côté Ouest de l'Irlande, a été récompensé de nombreuses fois.

L’énergie des musiciens, leur humour et leur forte présence sur scène captivent le public à travers le monde entier.

Juurakko, le quintet féminin de Finlande

Ces cinq femmes nous offrent une combinaison délicieuse de musique finlandaise et afro-américaine. Leur son unique vient d’un mélange de chants a cappella et d'instruments traditionnels finlandais. Eija Kankaanranta est l’une des plus célèbres interprète de kantele, instrument à cordes pincées traditionnel.

Elles sont programmées au festival les Traversées Tatihou et pour la première fois, en France.

Le Diwan de Biskra et Lemma, les femmes musiciennes de la Saoura

Un concert en création pour les Traversées Tatihou, avec le Diwan de Biskra sous la direction artistique de Camel Zekri, et le projet Lemma, les femmes musiciennes de la Saoura, sous la direction de Souad Asla.

Le Diwan de Biskra

Au fil des années et des mélanges de populations nomades arabes, berbères et noires, le Diwan s’est fortement métissé, devenant le creuset d’une rencontre fraternelle entre l’Afrique noire et l’Afrique blanche. La cohésion et la musicalité du groupe ne cessent d’étonner par la magie qui s’installe, d’une puissance émotionnelle et hypnotique rare.

, © Dominique Chevaucher

Lemma, groupe de femmes algériennes

Au coeur de l'Algérie sub-saharienne, la Saoura dévoile ses trésors : des femmes venues chanter leurs joies et leurs combats.

, © Joel Bonnard

Le trio belge Ekko

L'accordéon de Pablo Golder et la trompette d'Antoine Dawans se sont réunis autour de la mandoline de Lorcan Fahy, pour donner naissance à Ekko, un son en perpétuelle évolution aux accents folk de l'un, Irish de l'autre, jazz du troisième.

Dans la discothèque d'Ocora

Programmation musicale

Julie Fowlis

Dh’èirich mi moch madainn cheòthar (I arose early on a misty morning) - arr. Fowlis/Shaw

Machair Records Ltd

Julie Fowlis

Aoidh na dèan cadal idir / (Aoidh, don’t sleep at all)

Traditionnel enregistré dans les jardins de l’île Tatihou

Julie Fowlis

Hùg Air A' Bhonaid Mhòir Spit & Polish ‎– SPIT032

Juurako

Kerttu

IMU-CD 143

Guy Clark

Dublin Blues

Socks in a frying pan

CD Baby

Extrait du concert de Lemma et du Diwan de Biskra au Festival Traversées Tatihou

Ekko

Irish Blues

Lorcan Fahy, mandoline

Antoine Dawans, trompette, bugle

Pablo Golder, accordéon diatonique

Ekko

Préval

Lorcan Fahy, mandoline

Antoine Dawans, trompette, bugle

Pablo Golder, accordéon diatonique