Concert Ocora Couleurs du Monde: Louise Jallu, Naïssam Jalal et Hazem Shaheen, The Emidy Project, Sonny Troupé sextet

Les ensembles invités:

- The Emidy Project l’odyssée de Joseph Emidy, jeune esclave guinéen devenu musicien virtuose.

- Louise Jallu (bandonéon et ses musiciens)

- Sonny Troupé (sextet de jazz)

- Naïssam Jalal (flûte) et Hazem Shaheen (oud)

Le Concert:

Duo Naïssam Jalal (flûte) / Hazem Shaheen (oud)

- Nesma (N. Jalal)

Sony Troupé 6tet

Raphaël Philibert (saxophone alto)

Thomas Koenig (saxophone ténor, flûte)

Grégory Privat (piano, sampler, voix)

Mike Armoogum (basse, voix)

Olivier Juste (tambour ka, voix, chacha)

Sonny Troupé (batterie, voix, tambour ka, sampler)

- Ansanm (S. Troupé)

- Une Fin ? (S. Troupé)

- Yo (S. Troupé)

- Evocation (S. Troupé) avec Naïssam Jalal en invitée

The Emidy Project

Tunde Jegede (kora, violoncelle)

Diana Baroni (traverso, chant)

Simon Drappier (arpeggione)

Rafael Guel (vihuela, flutes, percussions)

- Do you see the Tears (Tunde Jegede)

- Song of the waterfalls (Tunde Jegede)

- Morenina (trad portugais)

- O Canto dos escravos (trad brésilien)

Louise Jallu

Louise Jallu (bandonéon)

Mathias Lévy (violon)

Grégoire Letouvet (piano)

Alexandre Perrot (contrebasse)

- Griseta (Enrique Delfino arrgt Bernard Cavanna et Louise Jallu )

- Francesita (Enrique Delfino arrgt Bernard Cavanna et Louise Jallu )

- A Gennevilliers (Louise Jallu arrgt Bernard Cavanna et Louise Jallu )

- Sur (Anibal Troilo arrgt Bernard Cavanna et Louise Jallu )