Les Qawwal Bache Delhi Garana de Karachi - Musique soufie

Présence exceptionnelle des Qawwals Bache Delhi Garana de Karachi

Subhan Ahmed Nizami et son ensemble représentent la plus ancienne école de musique fondée au Pakistan par Hazrat Amir Khusro en 1276. Les enseignements demeurés intacts ont été transmis de père en fils sans interruption. Subban Ahmed Nizami est le 33ème descendant en ligne directe du premier élève d'Amir Khusro : Mian Samaath, le seul qui ait des descendants. Ses ancêtres on été les musiciens officiels attachés à la cour des rois et empereurs jusqu'en 1857, date de l'abdication du dernier empereur, Bahadur Shah Zafar.

Au risque de leur vie aujourd'hui, les Qawwals Bache Delhi Garana de Karachi, véritables bibliothèques vivantes, continuent de célébrer ces valeurs et enseignements soufis