Les grands luthiers d'Arménie

Haïg Sarikouyoumdjian, né en 1985, commence à pratiquer le duduk à l'âge de treize ans. C'est en Arménie qu'il se forme auprés de maîtres avec lesquels il apprend la technique, se familiarise avec le répertoire traditionnel et les subtilités de l'instrument.

A partir de 2004, il propose des medjlis (mélange de musique arménienne, de musique contemporaine et de jazz) et à partir de 2009 entrainé par Jordi Savall et Hespèrion XXI., il joue dans le monde entier.

Instrument typique de l’Arménie, le duduk est joué dans les pays voisins du Caucase, en Turquie et en Iran.

De la famille des hautbois car il possède une anche double, il est cependant cylindrique et non conique comme la majorité d'entre eux, il est fabriqué dans du bois d’abricotier et son anche est en roseau.

Le duduk est toujours accompagné d’un autre duduk qui joue le bourdon.