Les Basa Ahaide, calligraphies sonores des hautes terres de Soule (Xiberua) en Pays Basque

Émission avec Maddi Oihenart, Michel Arotze, Jérémie Garat, Matthieu Mendizabal, Jean-Michel Bedaxagar, Eric Alçabehete, Benat Achiary et Jen Bonn.

L’art du chant Souletin... par Beñat Achiary

"La Soule, Xiberua en basque est, du côté français du Pays Basque, la province la plus montagneuse. Les pics s’élèvent à 2500 mètres. Dans les " lapiaz" calcaires, s’ouvrent des gouffres parmi les plus profonds du monde, des gorges profondes entaillent la Montagne... une montagne couverte de prairies d’estive et de forêts magnifiques : hêtres surtout et très haut, les pins à crochets. Ours et loups parcourent encore ces hauteurs, et dans les airs, quand ils ne sont pas traversés par les migrations ailées, des plus petits au plus grands oiseaux comme les inoubliables vols de grues, règnent les grands rapaces : vautours fauves, aigles, gypaethes barbus... mais aussi les choucas. Oiseaux dédicataires d’extraordinaires chants sans paroles, les "Basa Ahaide", véritables calligraphies sonores de leurs vols autrefois dansées par les chanteurs eux mêmes. Ces hautes terres sont le domaine des bergers qui estivent toujours avec leurs grands troupeaux de Mai à Octobre selon la saison.

J’ai parcouru ces montagnes par tous les temps... de nuit comme de jour, j’en ai exploré les gouffres... et surtout j’y ai cherché et j’y ai trouvé mes maîtres dans le Chant.. Junes Chübürü.. Johañe Barkos.. Pette Etchecopar Lezarte.. et d’autres.. raconter nos aventures mériterait un livre ! Car s’il est un trésor au Pays Basque et dans toutes les Pyrénées à mon avis c’est l’art du Chant Souletin. Dans ce Pays qui vit encore le rythme des Maskaadak du temps des Carnavals où des Pastualak, sortes d’opéras chantés et dansés à la fois. Dans ce pays où la danse peut s’élancer avec un élan et une virtuosité exceptionnelle, c’est bien le Chant qui est consubstantiel et vital. Un Chant non tempéré, aux mélodies magnifiques à la haute poésie, nécessitant audace, tendresse, maîtrise du souffle envahissement poétique total, néanmoins une très subtile lucidité intérieure, un chant forgé au tutoiement des limites, un Chant toujours à renaître toujours à revivre dans l’instant présent vertical qui abolit tous les autres temps."

Texte : Beñat Achiary

Programmation musicale de l'émission :

Traditionnel

Entzun Dezagun Kanta

Eric Alcacebe

OCORA

Benat Achiary

Ugatza

OCORA

Traditionnel

Hori Bera Da Leana

Mixel Aost / Benat Achiary / Matthieu Mendyzabal

OCORA

Traditionnel

Txoria Norat Hao

Mixel Aost

OCORA

Traditionnel

Urxo Bat Jin Izanda

Matthieu Mendyzabal

OCORA

Maddi Oihenart

Basa Ahaide

OCORA

Maddi Oihenart

Aranoa Bortuan

Maddi Oihenart / Jérémie Garat

OCORA

Traditionnel

Domecq Marinela (Le Marin Domecq)

Jean Mixel Bedaxagar

OCORA

Josean Artze / Jexux Artze

Txalaparta

OCORA