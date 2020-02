Les 30 ans du Festival Flamenco de Nîmes 2/2

Nîmes célébrait la 30ème édition du Festival du 9 au 19 janvier dernier. Aux quatre coins de la cité, du Théâtre Bernadette Lafont, à l’odéon en passant par Musée de la Romanité ou les salles de cinéma, des artistes internationaux viendront célébrer cet anniversaire exceptionnel.

Il est des anniversaires ambitieux qui préfèrent s'enorgueillir et se projeter vers l'avenir. Le Festival Flamenco de Nîmes est de ceux-là. À 20 ans, le Festival célébrait sa jeunesse en un immense feu d'artifice. À 30 ans, c'est le temps de la maturité, de la plénitude. sans renier le passé et fort des figures historiques, unies pour toujours à la mémoire de ceux qui nous ont quittés, le Festival se lance fougueusement vers demain, toujours dans le respect, l’admiration et la tolérance...

Israel Galván, danse

, © Théâtre de la Ville

Créé il y a un siècle, l’Amour Sorcier du grand Manuel de Dalla, devenu ballet emblématique, est un monstre sacré du répertoire que personne n’oserait écorner. Personne ? Si, Galván, danseur de toutes les transgressions, artiste né et paramétré au geste près pour s’aventurer au-delà d’horizons qu’il ne finit de repousser. C’est pour ces ailleurs et vertiges qu’il ne cesse de rénover sa danse funambule et incandescente.

En se mesurant pour la première fois à un fleuron du répertoire, Israel Galván veut, dit-il, « débarrasser cette œuvre de la scénographie et du bric-à-brac pour que seule demeure la musique en elle-même, portée par un seul corps. Pour moi, ajoute-t-il, c’est comme si cette musique possédait le pouvoir de donner la fièvre, de faire pénétrer dans les enfers ».

Joselito Acedo, guitare

, © David Izquierdo

Joselito Acedo, neveu de l’immense guitariste Rafael Riqueni, est né à Triana, berceau du flamenco, là où battent les rythmes, où la solea est déesse des chants et la bulería, reine de la nuit. Mais le jeune Joselito vit entre deux univers musicaux complètement différents : un flamenco profond et un jazz des plus avant-gardistes. Deux influences qui ont incité le jeune guitariste à créer son propre jeu. Il accompagne aussi les plus grands artistes de Triana tels Manuel Molina, La Susi, Alba Molina... y compris le phénomène Rosalia. Il est aujourd'hui réclamé par tous, son langage musical n'ayant pas de frontières. Tout ce qu'il touche devient or. Son nouvel opus Triana D.F. (Distrito Flamenco) qui sortira prochainement, ne devrait pas échapper à la règle.

Tomatito, guitare

, © Universal Music

Une légende du flamenco, notamment pour les années passées aux côtés de Camaron de la Isla, dont il a été le dernier accompagnateur, après le départ de Paco de Lucia.

En 2000, il a reçu le Grammy pour le meilleur album de jazz latin, Spain (avec Michel Camilo), ainsi que le Latin Grammy pour le meilleur album flamenco, Paris, 1987

