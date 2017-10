Les 30 ans de l’IMA (Institut du Monde Arabe - Paris) (1/2)

A l'occasion des 30 ans de L'Institut du Monde Arabe, Françoise Degeorges reçoit Marie Descourtieux () et Dorothée Engel (chargée d'actions culturelles)

Programme Musical:

Driss El Maloumi: Prélude les fruits du corps

Institut du Monde 321.099

Driss El Maloumi: Dans les fruits du corps

Institut du Monde 321.099

Youssef Hbeisch/Ahamad Al Khati: Enmène-moi (Sabil)

Institut du Monde 321.090

Trio Joubran/ Mahmoud Darwich: : Sur cette terre

World Village 479036

Ibrahim Maalouf/Oxmo Pucino: La Porte du bonheur

Mi'ster/ Harmonia Mundi 2014

Fawzy Al-Aeidy: Leyla

Institut du Monde 321. 094

Traditionnel: Li Habibi

Ghada Shbeir

Enregistrement Radio France non commercialisé

Zad Moultaka: Thamar (fruit)

Fadia Tomb El-Hage

Orchestre du CRR de Boulogne-B

Chorale de l'Université Notre-Dame de Louaizh

Philippe Hui

Pierre Rigopoulos

Michèle Claude

Network 38410

Yoram Rosilio / Benoit Guenoun: Le Cri du jnoun

Anti Rubber Brain Factory

Hmadcha

LFDS 001

Traditionnel: Unq Al-Malîh (La Nuque du bel amant)

Sabri Moudallal

Institut du Monde 321.001

Traditionnel: Suite dans le mode Yekah: Sâhi qum Lil-Hâni/Ami (Allons à la taverne)

Hasan Haffar

Institut du Monde 321.082/3/4

Elia Khoury: Le Retour (Les Aventures du Prince Ahmed)

The Khoury Project

Institut du Monde arabe 321.100

Homsy Imane: Al Rabi

Institut du Monde arabe 321.085

Khaled Soubeih: La Bombe

The Great Departed

Metrto Al Madina 001

Kinematic: Ana El Bahr

Enregistrement Radio France non commercialisé

Who killed Bruce Lee: 45 Hustlers

Enregistrement Radio France non commercialisé

et enregistre le 28/10 à l’IMA le concert: Trio chic et choc

avec Charbel Rouhana (oud), Elie Khoury (bouzouk) et Jasser Haj Youssef (violon), qui sera diffusé ultérieurement