Le voyage des dix (1/2)

Un cycle de dix créations musicales inspiré par dix objets appartenant aux collections du "Museon Arlaten" (musée arlésien). Dans ce premier volet : « Le vélo de Jeanne Calment », « La Vitrine judéo-comtadine », « L' Esprit de Sel », « La Bague d’aï » et « Caravane ».

À la table des invités :

Guylaine Renaud (femme troubadour, conteuse et chanteuse, et directrice artistique du projet)

Céline Salvetat (responsable du service des publics et de la programmation culturelle)

Aurélie Samson (directrice par intérim, conservatrice en chef du patrimoine)

Le Museon Arlaten

, © Rémi Benali – Coll. Museon Arlaten- CD13

Les Créations :

« Le vélo de Jeanne Calment »

Création avec Guylaine Renaud et Antoine Chao

L’un des vélos de Jeanne Calment conservé au Museon Arlaten est un symbole d’une époque, de la traversée du temps. Jeanne Calment a vécu sa vie à Arles. Née en 1875 et décédée en 1997. Elle vécut 122 ans d’une longue vie qui nous ramène à la simplicité des choses de chaque jour, elle qui a grandi dans la boutique de ses parents où Vincent Van Gogh venait acheter ses toiles et ses pinceaux.

« La Vitrine judéo-comtadine »

L’histoire oubliée des juifs de Provence avec Guylaine Renaud et Françoise Atlan.

« Esprit de Sel »

Avec Guylaine Renaud et Guillaume Saurel

, © Lionel Roux – Coll. Museon Arlaten - CD13

L’univers musical des saliniers de Camargue. Les objets de sel (un ostensoir, un moulin et une cabane) témoignent d’une pratique ancienne en Camargue. Âmes de bois sculptées de la main des saliniers, ces objets étaient posés au bord des marais. Peu à peu, au fil du temps, ils s’habillaient de cristaux, prenant un aspect un peu irréel, presque magique.

« La Bague d’aï »

Avec Guylaine Renaud, Rita Macedo, Patrick Vaillant

Gage d’amour, bijou précieux, en pierre très finement ciselée et agrémentée d’un dessin de rat, animal qui symbolise l’éternité. On en vendait beaucoup à la grande Foire de Beaucaire au XVIème siècle, comme en témoigne Frédéric Mistral dans ses écrits.

« Caravane »

Avec Guylaine Renaud, Christiane Ildevert Guillaume Franceschi

Caravane fait revivre la navigation d’antan au rythme des marins, ce temps où allèges et tartanes ont navigué en caravane le long des côtes méditerranéennes.