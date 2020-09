Le voyage des dix (2/2)

Un cycle de dix créations musicales inspiré par dix objets appartenant aux collections du "Museon Arlaten" (musée arlésien). Dans cette seconde partie : les « Beatiho », le Collier de la Saint Eloi et les « Toutouro ».

À la table des invités...

Guylaine Renaud (femme troubadour, conteuse et chanteuse, et directrice artistique du projet)

Céline Salvetat (responsable du service des publics et de la programmation culturelle)

Aurélie Samson (directrice par intérim, conservatrice en chef du patrimoine)

Les Créations :

Les "Beatiho"

Avec Guylaine Renaud, Benat Achiary, Gérard Siracusa et Dominique Regef.

Beatiho est le terme provençal utilisé pour désigner ces boites de piété, confectionnées dans les couvents, notamment les carmels de Provence aux XVIIIème et XIXème siècles : ouvrages de dames humbles et anonymes. Les thèmes représentés illustrent la vie quotidienne des moniales ou certains thèmes bibliques. Véritables oraisons manuelles, elles sont un prolongement de la prière.

, © Sébastien Normand, Coll.Museon Arlaten – CD13

Pour les raconter, Guylaine Renaud et Benat Achiary ont choisi la poésie mystique de Thérèse D’Avila et de Jean de la Croix. Leurs voix chantées ou récitantes, dialoguent, s’interrogent, se répondent...

C’est aussi un livre-disque paru aux Éditions Actes Sud.

, © 2018 Guylaine Renaud

Le Collier de la Saint Eloi

Avec Guylaine Renaud et Miquèu Montanaro (figure incontournable de la scène provençale des « nouvelles musiques traditionnelles »).

Le Collier de la Saint Eloi nous plonge au cœur d’une des fêtes les plus célébrées par les provençaux depuis des générations, la fête de Saint Eloi, célèbre pour ses carreto ramado, ces charettes décorées de verdure, feuillages, fleurs ou fruits, tirées par un nombre impressionnant de chevaux attelés les uns derrière les autres et harnachés à la « sarrazine » (les éléments de harnachement sont richement ouvragés : broderies de fils de laine de diverses couleurs, plumets, grelots, miroirs... se combinent en une ornementation mystique). À travers cette ancienne fête agraire, on met à l’honneur la nature sous le regard de St Eloi, patron des orfèvres, des forgerons, des maréchaux-ferrants, des charretiers et des laboureurs.

, © Sébastien Normand, Coll.Museon Arlaten – CD13

Les "Toutouro"

Avec Guylaine Renaud et Henri Maquet.

Les "Toutouro" sont des petites trompettes d’argile utilisées à la Saint Jean.

, © Lionel Roux, Coll.Museon Arlaten – CD13

Le dernier Voyage des dix aura lieu le 14 novembre 2020 prochain lors de la Nuit des Musées dans la grandiose Chapelle des Jésuites à l’intérieur du Musée Arlaten inspiré par l’affiche du Festival de Folklore mondial de Martigues en 1996 : une jeune femme africaine revêtue du costume traditionnel arlésien.

Une création de Guylaine Renaud et Nicola Marinoni.