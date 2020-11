Concert enregistré le 14 septembre dernier au Carreau du Temple à Paris, avec Cheick Tidiane Seck accompagné de ses musiciens et de la chanteuse Mamani Keita.

Cheick Tidiane Seck, sur une des ses composition dédiée à Aimé Cesaire, s'inspire d'un extrait du long poème de l'écrivain sénégalais Birago Diop, pour rendre un hommage vibrant aux grands frères, grands baobabs de la scène musicale africaine disparus cette année :

"Écoute plus les choses que les êtres,

La voix du Feu s'entend,

Écoute la voix de l'Eau,

Écoute dans le Vent,

C'est le Souffle des ancêtres..."

Cheick Tidiane Seck

Cheick Tidiane Seck a pris son temps en sortant son premier album solo après trente ans de carrière. Le pianiste malien a fait ses classes dans les années 1970 au sein de l'illustre Super Rail Band de Bamako où il côtoie Salif Keita et Mory Kante. C'est avec Salif Keita et les Ambassadeurs qu'il arrive à Paris en 1985. Cheick Tidiane Seck devient alors un pianiste coté qui joue avec Wayne Shorter, Carlos Santana, ou Randy Weston. En 1995, il sort un hybride de jazz et de musique africaine avec Sarala enregistré avec Hank Jones. Cheick Tidiane Seck sort enfin en 2003 son premier album solo avec Mandingroove. Devenu un pivot de la scène malienne, Cheick Tidiane Seck sort en 2008 Sabaly où défilent les collaborations de Dee Dee Bridgewater à Sory Bamba. Alors que son pays est déchiré par une guerre aux contours flous, Cheick Tidiane Seck sort en mars 2013 le militant Guerrier. En décembre 2013, il partage l'affiche avec Rockin' Squat pour Assassin Live Band. (Universal Music)

, © Cheick Tidiane Seck

"Guerrier, c’est mon surnom. Tout le monde m’appelle guerrier [...]. Si j’ai tenu à reprendre cette appellation comme titre de mon nouvel album, c’est au regard du contenu, du propos de ce dernier."

"Ça commence avec l’exploitation à vil coût des ressources des pays du tiers monde. Sur quels critères se base-t-on pour définir le prix du cacao africain, par exemple. Qui décide et au profit de qui ?"

"Alors, oui, je suis un guerrier car je combats tout cela, mais je suis un guerrier au service de la paix et de l’amour, un guerrier pacifiste !".

"C’est un album que j’ai souhaité fluide et tribal [...]. J’ai tout fait moi-même, tout joué, tout chanté en re-re (re-recording), piste après piste entre Londres, Paris et Bamako. Je voulais voir ce dont j’étais capable" (RFi Musique)

, © Thesupermat Wikimedia

Le concert

Musiciens

Cheick Tidiane Seck, claviers

Mamani Keita (guest), chant

Mariam Coulibaly, choeur

Gary Dourdan, guitare

Mamadi Diabate, guitare

Alioune Wade, basse

Franck Mantegari, batterie

Adama Dembele, percussions

Titres interprétés

« Le Souffle » (Compositeur : Cheick Tidiane Seck / poème : "Le Souffle de Ancêtres" de Birago Diop)

Saya (Cheick Tidiane Seck)

Liwa Wechi (Arrangement : Cheick Tidiane Seck / Compositrice : Myriam Makeba)

Maké (Cheick Tidiane Seck) avec Mamani Keita

Trouble Sleep Yanga Wake Am (Fela Kuti) avec Mamani Keita

Bisso (auteur : Manu Dibango / compositeur : Cheick Tidiane Seck / Dee Dee Bridgewater)

Balakononifing (Mory Kante)