Les chansons yiddish et hébraïques de Michèle Tauber et Laurent Grynszpan !

Michèle Tauber, universitaire et chanteuse

Après des études d’anglais, de russe et de yiddish à l’Université Hébraïque de Jérusalem (B.A.), Michèle Tauber obtient son diplôme d’interprétation simultanée hébreu-français à l’Université de Bar Ilan, sous la direction du Professeur Francine Kaufmann, ainsi qu’un M.A. de littérature française.

De retour en France, elle a poursuivi des études de littérature hébraïque à l’INALCO puis à Paris 8 – Saint-Denis.

Elle est agrégée d’hébreu moderne et titulaire d’une thèse de doctorat sur les langages symboliques de la nature chez Aharon Appelfeld.

Parallèlement à sa carrière universitaire, Michèle Tauber mène une carrière de chanteuse en yiddish et en hébreu, et est spécialisée dans l’interprétation des poèmes mis en musique dans ces deux langues. Elle a enregistré deux albums avec le pianiste Laurent Grynszpan en yiddish et en hébreu et un album en yiddish avec le groupe Yiddish Balkans.

Le nouvel album, enregistré avec Laurent Grynszpan, intitulé "Métamorphose des mélodies", sort courant novembre et est disponible au Centre Medem, au Mahj, à la Librairie du Temple et au Mémorial de la Shoah.

"Le yiddish et l'hébreu sont comme deux jumelles sous un même toit." Dov Sadan

C'est à ces langues et à cette culture juive d'Europe de l'Est que Michèle Tauber est intimement reliée, en particulier à la musique de leur poésie.

Laurent Grynszpan, pianiste et compositeur

Pianiste, compositeur et professeur agrégé de musique, Laurent Grynszpan apporte son originalité aussi bien à la musique classique qu'à la musique traditionnelle, qu'il arrange et orchestre.

De la même manière, ses compositions sont le fruit d'univers musicaux riches et variés. Il compose pour l'image, notamment la musique du film Tzedek, les Justes et Birobidjan, Birobidjan ! de l'écrivain Marek Halter.

Il a également écrit trois contes musicaux : À la recherche des étoiles (2007 - Editions Taklit) et Le Sculpteur de Songes (2008 - Editions Taklit), La légende de l'orchestre funambule (2010 - Editions Taklit).

Séduit par l'époque et l'univers d'Offenbach, Laurent Grynszpan décide de mettre en musique Le voyage de Monsieur Perrichon (2013), qui a été produit en 2018 les Editions Taklit et édité par Harmonia mundi musique, sous le label LittleVillage.

La même année, il enregistre des oeuvres extraites de trois de ses contes musicaux interprétées par l’ensemble Le quartet funambule, avec Betsy Schlesinger au piano, William Grynszpan au violon et au violoncelle, Benjamin Grynszpan.

Concerts à venir...

Dimanche 22 décembre à 19h - Synagogue Adath Shalom, 8 rue George-Bernard Shaw - Paris XVè.

Michèle Tauber et Jasko Ramic, accordéon.

Michèle Tauber et Jasko Ramic, accordéon. Samedi 1er février à 20h30 - Concert pour la sortie de l’album au Centre Medem-Arbeter Ring, 52 rue René Boulanger - Paris Xè

