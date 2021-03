Le monde de Jean-Jacques Birgé

Le compositeur et designer sonore Jean-Jacques Birgé est notre invité.

Notre invité : Jean-Jacques Birgé, compositeur et designer sonore

Biographie

Jean-Jacques Birgé est un artiste français indépendant, à la fois compositeur de musique (cofondateur d’Un drame musical instantané), réalisateur de films, auteur multimédia, écrivain, designer sonore, fondateur du label de disques GRRR. Spécialiste des rapports entre le son et l'image, il fut l'un des premiers synthésistes et créateurs du home studio en France dès 1973, et avec Un d.m.i. le précurseur du retour au ciné-concert en 1976. Ses disques attestent de son utilisation d'échantillonneurs (samplers) dès 1980 et de la M.A.O. (Musique assistée par ordinateur) dès 1985. À partir de 1995, il devient l'un des designers sonores les plus en vogue du multimédia et le spécialiste de la composition musicale interactive. Difficilement classable musicalement, il appartient à la lignée des compositeurs encyclopédistes, comme Charles Ives, İlhan Mimaroğlu, Frank Zappa, René Lussier, François Sarhan, Jonathan Pontier ou John Zorn, tous atypiques et souvent autodidactes.

Commande du Musée d’ethnographie de Genève (MEG), Jean-Jacques Birgé a composé une œuvre qui intègre trente-et-un morceaux issus de la Collection universelle de musique populaire enregistrée, la célèbre anthologie publiée par Constantin Brăiloiu pour la première fois entre 1951 et 1958, puis ré-éditée par Laurent Aubert en 1984 et en 2009.

Un Drame Musical Instantané

Un drame musical instantané est un orchestre à géométrie variable dirigé par trois compositeurs-improvisateurs contemporains qui ont choisi de signer collectivement leurs créations depuis sa fondation en 1976 : Jean-Jacques Birgé, Bernard Vitet et Francis Gorgé considèrent leurs albums comme des œuvres en soi, des objets finis, en opposition à leurs spectacles vivants dont l'enjeu est de se renouveler sans cesse. Leurs sources sont à chercher aussi bien du côté du rock (d'où sont issus le synthésiste Birgé et le guitariste Gorgé, auteurs du disque-culte Défense de), du jazz (le trompettiste Vitet fonda le premier groupe de free jazz en France avec François Tusques, le Unit avec Michel Portal, joua avec de nombreux jazzmen américains...), des musiques contemporaines ou du cinéma et de la lecture quotidienne des journaux, d'où leur concept de « musique à propos ».

