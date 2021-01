Le Monde au prisme de la Radio - Saveurs et Sentiments (2/2)

Pour célébrer ce passage d’une année à une nouvelle, nous vous proposons un choix de moments inédits enregistrés au fil du temps lors de ces voyages où nous sommes partis à la découverte des cultures du monde.

Le monde au prisme de la radio ce sont ces parfums, ces voix, ces visages, ces accents, ces coutumes...

Nous avons souvent interrogé les artistes sur ce qu’évoquaient pour eux ces « Couleurs du Monde », et ils le faisaient volontiers avec souvent dans la voix un sourire, un émerveillement. Pour nous, ces « Couleurs du Monde » c’est à la fois John Cage avec ses 4’33 de silence qui poussait à l’écoute de la vie elle-même dans l’acte musical et c’est aussi une palette infinie de musiques à savourer, une quête d’instants précieux reconstituée dans ces deux émissions.

Deuxième partie

Ce voyage s’ouvre au Rajasthan « le pays des Rois » au Nord-ouest de l’Inde avec l’Ensemble Divana et ses célèbres chanteurs manghaniyars.

Il se poursuit au Kazakhstan, terre entre steppe et ciel, à la rencontre de deux poétesses musiciennes, Ulljan Naybussinova, jeune artiste qui perpétue la tradition séculaire des Jirau, forme d’art ancienne qui célèbre d’une voix gutturale, les grandes épopées. Ulljan s’accompagne au luth à deux cordes, emblématique du pays, la Dombra. Autre figure féminine charismatique, Raushan Orazbayeva, interprète de la vièle Qo Qobyz, instrument chamanique à deux cordes.

C’est au Musée Komitas d’Erevan, en Arménie que nous arrivons ensuite en compagnie d’Haig Sarikouyoumdjian, grand interprète de duduk, pour un enregistrement d’un album Ocora consacré à cet instrument emblématique d’Arménie dont la musique s’inscrit dans l’espace complexe du système modal dont les maqâm, mugham et dastgâh constituent les désignations arabo-turques, azéries ou persanes.

, © Radio France / Label OCORA

Nous refermerons cette deuxième partie de voyage avec l’une des toutes dernières rééditions de la Collection Ocora consacrée au raffinement et à la créativité de la musique persane avec les enregistrements réalisés par Jean During dans les années 1979-1980 sur les grands maitres de la musiques d’Iran : Dariush Tala’i (Luths Tar et Setar), Mohammad Musavi (ney), Jamshid Mohebbi (percussion zarb) et Majid Kiani (santour).

Emissions

Les musiciens Manganiyars de Jaisalmer- 13 mars 2016

Musiques :

Chant de Anwar Khan Manghaniyar

Chant soufi par Gazi Khan Manghaniyar

Jela panchi par Chota Divana (Gazi Khan Manghaniyar)

Kazakhstan- 1er avril 2017

Musiques :

Epopée Kazakhs Jyr par Uljan Baybusinova (enregistré pour le label Ocora)

Vièle Kobyz par Raushan Orazbeyeva

Reportage au Kenya- 5 juin 2013

Musiques :

Ayub Ogada : Vièle Nyatiti

Le Benga par Ochieng' ONelly et Yumatoto

Les grands luthiers d'Arménie- 18 mai 2019

Musiques :

« Vostan » Traditionnel arménien par Haig Sarikouyoumdjian

Réédition du Label Ocora : Iran/Les maîtres de la musique traditionnelle

, © Radio France / Label OCORA