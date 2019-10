Le Festival Villes des Musiques du Monde : « Nos Amériques »

Programme

L'humeur du jour : Ana Tijoux, chanteuse et rappeuse franco-chilienne

Buika, de son vrai nom Maria Concepción Balboa Buika, est née le 11 Mai 1972 à Palma de Majorque, la capitale des Iles Baléares, en Espagne.

Autodidacte par nature et par conviction, chanteuse, poète, compositeur et productrice musicale, Buika réunit tous les styles. Son écriture surprenante et la sensualité de sa voix rauque en font une artiste sans égale dans le panorama musical mondial.

En juin 2018, elle sort un nouveau titre "Deadbeat" sur le label Warner Music Spain

Concha Buika

Jodida pero contenta

Buika

WARNER MUSIC SPAIN

Séquence Reportage Couleurs du Monde : le festival Villes des Musiques du Monde

Du 11 octobre au 10 novembre 2019, le festival Villes des Musiques du Monde fera résonner « ses » Amériques dans toute l'Ile-de-France.

Cette vingt-deuxième édition déploiera peu à peu son imaginaire, truquant les cartes pour que les Caraïbes soient au centre du monde, détournant le Mississippi pour qu'il irrigue la Seine-Saint-Denis, Paris et le Grand Paris, apportant les réponses des Amérindiens d'Amazonie aux questions des enfants d'ici... Une joyeuse invitation à redessiner les contours de nos Amériques !

Ana Tijoux, chanteuse et rappeuse franco-chilienne

Ana Tijoux, née en 1977 à Lille, est une chanteuse et rappeuse franco-chilienne. Elle se popularise en Amérique latine comme membre du groupe de hip-hop Makiza à la fin des années 1990.

> Elle sera en concert le vendredi 18 octobre à 20h30 au Fort d'Aubervilliers, dans le cadre du festival Villes des Musiques du Monde - avec Shadia Mansour, chanteuse et rappeuse palestinienne.

Jean-Paul Tamayo et le Paris Latin Orchestra

Chanteur de salsa né à Paris de parents colombiens, il réalise plusieurs tournées en Colombie à partir de 2015.

Il intègre par la suite plusieurs groupes de salsa avec lesquels il part en tournée aux quatre coins de l’Europe et est sollicité comme choriste pour de grands salseros tels que Camilo Azuquita, Herman Olivera (chanteur d’Eddie Palmieri) et Tito Allen.

> Il sera en concert le vendredi 1er novembre à 20h30 au Petit Bain à Paris, dans le cadre du festival Villes des Musiques du Monde - avec son orchestre, le Paris Latin Orchestra

Kamel Dafri, directeur artistique du Festival

Il dirige le actuellement le festival Villes des Musiques du Monde et l'association éponyme.

Chaque automne depuis 20 ans, le Festival fait migrer tout un monde de musiques d’une ville à une autre en Île-de-France.

Dans la discothèque d'Ocora

Programmation musicale

Gerardo Di Giusto

Renacimiento

Orlando Poleo, percussions

COLUMBIA

Perez Jimenez Javier / Tinguaro Jorge Hernandez Franchy

Ojo por ojo

Mazika

WARNER/CHAPPELL MUSIC SPAIN

Ana Tijoux

Antipatriarca

Ana Tijoux

NACIONAL RECORDS

Ana Tijoux / Shadia Mansour

Somos Sur

Ana Tijoux feat Shadia Mansour

NACIONAL RECORDS

Billie Brelok

Tijeras

Billie Brelok

GDO11VSV

Fernando Delpapa

O Mar

Fernando Delpapa

HELICO

Fred Wesley

House Party

Soul Train Fred Wesley

MAJOR HANA RECORDS

Jean Paul Tamayo / Sébastien Rocca

El Precio

Tamayo & Paris Latin Orchestra

Uprising Music NYC

Cheo Feliciano

El Raton

Fania All Stars

CREON MUSIC

Traditionnel / Dolgin / Krakaeur / Winsley

Tweet-Tweet

Abrahm Inc. / David Krakeur / Fred Wesley / Socolled

LABEL BLEU