Moments précieux lors de la 24ème édition du festival Les Suds

L'humeur du jour : Marie Josée Justamond

Elle est la Présidente fondatrice du festival Les Suds, à Arles depuis 1996. Elle passe aujourd'hui le flambeau à Stéphane Kraniewski, qui en était l'administrateur.

Anonyme (Traditionnel kurde)

Delalê

Kayhan Kalhor, kamanche (vièle)

Aynur, chant

Cemil Qocgiri, tambura (luth)

Salman Gambarov, piano

HARMONIA MUNDI

Le morceau de l'Hamniyaz quartet intitulé « Delalé » - « ma beauté» -, est sorti sur l’album « Hawniyaz » en 2016 sur le label Harmonia Mundi.

Hamniyaz Quartet est composé de 4 artistes kurdes d’origine iranienne, réunis sous ce nom d’ensemble qui signifie : « chacun a besoin de chacun… »

Cet ensemble s’est formé en 2012 lors d’une rencontre au Morgenland Festival d’Osnabrück où chaque membre était programmé dans des formations diverses. C’est à l’issue d’une longue improvisation que s’est constitué ce quartet.

Séquence Reportage Couleurs du Monde : portrait d’artistes à l’affiche du festival Les Suds

Eliapsie

Elle est chanteuse et compositrice. D’origine Inuit, du village de Salluit dans le Nunavik et aujourd’hui expatriée à Montréal, Eliapsie interprète aussi bien des reprises du répertoire Inuit que ses propres compositions qu’elle chante en inuktitut, en anglais et plus rarement, en français.

« The Ballad of the Runaway girl », son quatrième album, vient tout juste de sortir chez Yotanka Records. Elle compose paroles et musiques pour cet dernier CD qui résonne comme un retour aux sources.

Elle sera en concert avec Djuena Tikuna (porte-parole du peuple Tikuna dans la forêt amazonienne) le 9 novembre au 360 Paris Music Factory (Paris 18è).

Raül Refree

Rockeur catalan, producteur, arrangeur et compositeur, auteur d’expérimentations flamencas audacieuses et inspirées, il rencontre aujourd’hui une reconnaissance de la critique et du public autour de sa musique, subtile, élaborée, viscérale.

« Il y a ce truc sauvage dans le flamenco des anciens, celui de Pepe Marchena, Pepe Habichuela ou Manolo Caracol qui me donne les mêmes frissons que lorsque j’écoute du blues du delta des années 30. J’aime ces imperfections, cette rage, ce punk ». R. Refree.

Il sort en 2018 son dernier album "La otra mitad" sur le label Tak:til.

Eliasse

Eliasse vient de l’Archipel des Comores dans l’Océan Indien sur la route des Épices, une terre riche de ses métissages arabe, africain, indonésien et français. Il écrit une musique originale, apporte un souffle de fraîcheur aux répertoires traditionnels.

Après avoir été dans le sillage d’autres artistes, Eliasse réalise un premier album solo « Marahaba » en 2008.

Il sort le 20 septembre 2019 « Anima Way » sur le label Soulbeats Records.

Mario Batkovic

Accordéoniste d’origine bosniaque, il vit depuis 15 ans en Suisse. Il propose une musique très personnelle, qui va à l’essence même du son, qui oscille entre musique classique, minimaliste contemporain, musique répétitive et jazz.

Il tire parti tout autant de techniques de jeu originales (extension de notes jusqu’à presque essoufflement de l’accordéon, utilisation du cliquetis des touches pour sa valeur rythmique, etc…), que de procédés plus traditionnels.

Il sort un album homonyme en 2017 sur le label Invada Records.

Dans la discothèque d'Ocora

Chants et tambours de Thulé, dans le Detroit de Béring /Jean Malaurie

Savoonga, Île-St-Laurent, détroit de Béring (2 chants)

OCORA

, © Radio France

« Les Inuits, peuple esquimau, vivent dans les déserts glacés les plus rudes de la planète. De la Sibèrie au Groenland, ils sont un peu plus de 100 000 personnes adaptées à cet environnement ; c’est l’un des grands défis de courage et de sagesse de l’histoire de l’humanité.

En 1988, l’ethno-musicologue Jean Malaurie est allé à leur rencontre et a réalisé des enregistrements pour la Collection Ocora, sorti sur l'album intitulé : « Chants et tambours de Thulé, dans le Detroit de Béring ». Françoise Degeorges

Elisapie Isaac

Navvaatara

Elisapie Isaac, chant

Éloi Painchaud, ukulélé et guitare

Pierre-Philippe Côté, synthétiseur

Miles Perkin, basse

PHEROMONE

Elisapie Isaac

Arnaq

Elisapie

YOTANKA RECORDS

Elisapie

The ballad of the runaway girl

Elisapie

YOTANKA RECORD

Raül Refree

Tiranía

Refree

TAK:TIL

Raül Refree

La otra mitad

Refree

TAK:TIL

Eliasse joma

Ri yepve (Echappons)

Eliasse Joma et son groupe

DON

Eliasse

Ngaminizo

Eliasse

SOULBEATS

Mario Batkovic

Desiderii patriae

Mario Batkovic, accordéon

INVADA RECORDS