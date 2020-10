Le festival Arabofolies présente sa nouvelle édition !

Du 16 octobre au 3 novembre 2020, retrouvez la 5e édition des Arabofolies, festival musical des arts et des idées, qui se décline trois fois par an, au printemps, au début de l’été et à l’automne, organisé par l'Institut du monde arabe.

Arabofolies, festival musical, des arts et des idées se décline trois fois par an : au printemps, au début de l’été et à l’automne. Autour d’un fil thématique commun, il fait vivre les liens existants entre les diverses disciplines et la cohésion qui en découle.

Chaque trimestre, pendant dix jours, les Arabofolies proposeront plusieurs rendez- vous à la cadence de 6 à 7 concerts de musique, un Forum, un Jeudi de l’IMA, deux rencontres littéraires et une séance de cinéma.

Voici quelques-unes des dates de concerts organisés par le festival Arabofolies :

Samedi 17 octobre à 20h - Concert | Temenik Electric et DuOud

Une soirée autour de deux sorties d’album qui s’annonce rock et électrique ! Sur scène, les Temenik Electric et le binôme de DuOuD.

Vendredi 23 octobre 2020 à 20h - Concert | Walid Ben Selim | « Le Lanceur de dés » de Mahmoud Darwich

Walid Ben Selim s'empare du Lanceur de dés, « testament » que nous a laissé l'immense poète Mahmoud Darwich juste avant sa mort. Pour le mettre en musique, le slameur et chanteur marocain réunit son groupe de fusion N3rdistan, le qanouniste tunisien Nidhal Jaoua et la pianiste italienne Agathe Di Piro.

, © Luc Jennepin

Samedi 24 octobre 2020 à 20h - Concert | Dorsaf Hamdani | Princesses du chant arabe

La chanteuse et musicologue tunisienne Dorsaf Hamdani a relevé le défi d’affronter en un même répertoire les chants emblématiques de trois des plus grandes étoiles d'Orient : Oum Kalthoum, Fairuz et Asmahan. Elle réussit le tour de force d’y imposer son empreinte et sa belle personnalité…

Lundi 26 octobre 2020 à 19h30 - Concert | Omar Harb

Producteur et bassiste syrien réfugié au Liban, Omar Harb conjugue maqam oriental et jazz occidental. Armé de sa basse à six cordes, il partage ses compositions avec la chanteuse lyrique Rasha Rizk, le pianiste William Lecomte et le batteur Christophe Bras. Une conjugaison virtuose qui va nous faire oublier le temps qui passe…

, © Mais Shourbaji

Mercredi 28 octobre à 19h - Showcase | Nawel Ben Kraïem présente son nouvel album « Délivrance »

Naviguant entre Tunis et Paris, Nawel Ben Kraïem chante dans Délivrance le romantisme et la poésie comme réponses au cynisme du monde et aux blessures de l'histoire nord-africaine.

, © Victor Delfim

Vendredi 30 octobre à 20h - Concert | Toufic Farroukh Septet

Avec Leandro Aconcha, (piano acoustique), Marc Buronfosse (contrebasse), Paco Andreo (trombone), Charles Kieny (accordéon), Mohannad Nasser (Oud), Xavier Rogé, (percussions), Toufic Farroukh (saxophones & compositions).

, © Charles Cremona

Samedi 31 octobre à 20h - Concert audio, musique et vidéo | Wael Kodeih aka Rayess Bek et La Mirza | Glory & Tears

Après Love & Revenge en 2015, Randa Mirza (La Mirza) et Wael Kodeih (Rayess Bek) redirigent leurs spots sur des gloires méconnues du monde arabe. Ou comment transfigurer des standards du Koweït, du Soudan, d'Arabie Saoudite et d'ailleurs, sur fond de films de genre dénichés dans les productions locales de ces mêmes pays…

, © Celia Bonnin

Mardi 3 novembre à 20h - Danse | Camélia Montassere, Selim Ben Safia et Rafael Smadja

Trois regards contemporains sur le monde arabe : la danse orientale de Camélia Montassere, le questionnement sur le rôle de l'artiste de Selim Ben Safia, et une ode à la traversée et au mouvement de Rafael Smadja

Programmation musicale de l'émission

Album : Hedûr - Solace of time

Govend e - It's a dance

Aynur Dogan

DREYER GAIDO

Album : Villes invisibles

Villes invisibles (intro) et Villes invisibles

TOUFIC FARROUKH (Saxophone et percussions), DIDIER ITHURSARRY (Accordéon), AHMAD AL-KHATIB (Oud), FREDERIC FAVAREL (Guitare), LEANDRO ACONCHA (Piano), MARC BURONFOSSE (Contrebasse), LUC ISENMANN (Batterie), BACHAR KHALIFE (Percussions)

FT & HOT 8 MUSIC

Album : Delivrance

En chemin

Nawel Ben Kraiem

NOWNAW

Album : Delivrance

Les vertiges de Hamouda (Feat. Osloob)

Nawel Ben Kraiem / Osloob

NOWNAW

Tarmentini

Extrait de la création Love & Revenge

Conception : Randa Mirza (La Mirza) et Wael Koudaih (Rayess Bek)

Musique : Wael Koudaih (Rayess Bek) : Machines / Mehdi Haddab : Electric Oud / Julien Perraudeau : Keyboaords

Kabareh Cheikhats

Derni Hlal

Extraits du prochain album de Temenik Electric

N’Touma et Deniadena

Holomde Omar Harb

Extrait de la création East Meets West

Extrait de l’émission Ocora Couleurs du Monde du 6 juin 2016

« L'Amant et la vision »

Poème de Mouneim Rahma