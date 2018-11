Le Congrés du Caire de 1932

Le Congrès de musique arabe qui s’est tenu au Caire en mars-avril 1932 a fait date dans l’histoire de la musique au XXe siècle. Première manifestation scientifique d’envergure consacrée à des musiques non occidentales, il a permis la rencontre entre musicologues occidentaux et orientaux. Il est le premier congrès de musicologie à consacrer une part importante de ses travaux à l’enregistrement sonore d’interprétations de référence. C’est dans ce cadre que la filiale égyptienne de la firme His Master’s Voice de la Gramophone anglaise enregistre 334 faces de disques 78 tours, enregistrements non destinés à l'époque à une diffusion commerciale. Quatre-vingt-deux ans plus tard, après un important travail de restauration du son effectué dans ses studios, la BnF, publie "Le Congrès de Musique arabe du Caire", intégralité des enregistrements qui deviennent ainsi accessibles à tous.

Avec :

- Mourad Sakli

- Fatma Chaberi Farouk

- Jean Lambert (directeur scientifique de cette édition, Musée de l'Homme)

- Pascal Cordereix (Conservateur général des bibliothèques-BnF)

- Luc Verrier (directeur du son à la BnF)

Programme musical

Muhammad Ghanim/Khumayyis Tarnan : Chant de la mariée

BnF

Traditionnel : Mosaïque Arabo-andalouse (extrait) - 11ème édition du festival Mûsîqât au Centre des musiques arabes et méditerranéennes

Ensemble Mosaïque Arabo-andalouse

energistrement RF non commercialisé

Muhammad Al-Shuwayka : Que la paix soit avec mes parents

BnF

Muhammad Ghanim/Khumayyis Tarnan : Istikhbar en mode Rahawi et Dhil

BnF

Darwish Muhammad Al-Hariri : Les Nuits d'amour

BnF

Sayid Darwish / Dawud Husni : L'Etre aux beautés uniques est apparu

BnF

Muhammad Al-Qubbanji : Toi qui est beau comme Joseph

BnF

Yusuf Pataw : Taqsim, santur mode awj

BnF

Vasilaki / Mesut Cemil Bey : Perçev en mode Kurdili Hiçaz Kar

BnF

Traditionnel : Hymne des paysansdu Fayyum

BnF

Fawzi Al- Qaltqji : Taqsim en mode Hiçaz Kar suivi par le mode saba

BnF

Traditionnel : Lèves-toi et fais circuler les coupes

Ensemble de Teclem

BnF

Reportage par Françoise Degeorges au palais du Baron Rodolphe d'Erlanger, Annejma Azzahra, à Sidi Bou Saïd