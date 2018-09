Concert Ocora, Couleurs du monde: Carte blanche à Grégory Dargent

Carte blanche au guitariste et oudisteGrégory Dargentà l’occasion de la sortie du livre de photos et du disque « H »

Il sera accompagné de:

- BabX (chant-piano)

- Kevin Seddiki (guitare)

- Bruno Helstrofer (théorbe)

- Jeanne Barbieri, Awena Burgess et Clotilde Rullaud (chant)

- H: Grégory Dargent (guitare, oud), Wassim Halal (percussions) et Anil Eraslan (violoncelle)

Pour cette carte blanche, Grégory Dargent a conçu un programme original qui donnera lieu à plusieurs créations.

Guitariste éclectique et joueur de oud, compositeur, réalisateur, Gregory Dargent, originaire de Strasbourg, cultive les schizophrénies musicales à travers les musiques improvisées, les transes touaregs, le jazz, le maqam turc, les musiques minimalistes, la pop, les chants occitans ou la chanson française.

En 2000, il forme à Strasbourg le quintet, l'Hijaz Car, dont l'écriture s'offre des incartades vers les multiples influences des membres du groupe, laissant Olivier Messaien flirter avec des musiques de transe désertiques, digérant les écritures rythmiques minimalistes des musiques math-rock, recherchant des plages dynamiques héritées d'un quatuor de Schostakovitch tout en préservant l'interaction des musiques jazz actuelles, des improvisations, d'Igor Stravinski et d'une certaine recherche d'un tarab, résolument urbaine et moderne.

De l'Hijaz Car à Babx, de la chanteuse berbère Houria Haïchi à Camelia Jordana, des musiques pour l'image aux chorégraphies contemporaines, du plus acoustique des ouds aux guitares les plus nucléaires, des Beautiful Freaks à l'Electrik Gem, Gregory Dargent dirige, accompagne, compose, déchire, questionne, fouille, se trompe, rebondit, arrange, orchestre et partage inlassablement ses passions musicales.

Programme de la carte blanche

Grégory Dargent : solo de guitare sur projection photographique

H : Poussière / "Ni le soleil..."

BabX: Omaya. avec Wassim Halal et Anil Eraslan

Anil Eraslan : improvisation au violoncelle

H et BabX : "...ni la mort..."

Grégory Dargent : improvisation au oud

Jeanne Barbieri, Awena Burgess et Clotilde Rullaud : O dear. avec Grégory Dargent, Wassim Halal, Anil Eraslan et Bruno Helstrofer

Grégory Dargent, Bruno Helstrofer, Kevin Seddiki : Pari Intervallo de Arvo Pärt

H : "...ne peuvent se regarder en face."

Tous les musiciens : Requiem