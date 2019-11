La musique populaire italienne, avec Giovanna Marini

L'humeur du jour de Lucilla Galeazzi, chanteuse italienne

Lucilla Galeazzi est une chanteuse populaire italienne. Active depuis la fin des années 1970, elle tente de « faire dialoguer mélodies archaïques et sonorités électriques avec la voix populaire ».

Elle a également passé dix-sept ans au sein du quatuor vocal de Giovanna Marini, avant de le quitter en 1994 pour mener une carrière en soliste.

The Dave Brubeck Quartet

Take Five

Dave Brubeck, piano

Paul Desmond, saxophone alto

Eugene Wright, contrebasse

Joe Morello, batterie

COLUMBIA

Séquence Reportage Couleurs du monde : Carte blanche à Giovanna Marini

Émission enregistrée lors du concert de Giovanna Marini, donné le 11 octobre dernier à la Salle Gaveau à Paris.

Avec le quatuor vocal Giovanna Marini, Lucilla Galeazzi, Passio, Sanacore, Soli-Tutti et le Quartetto Urbano.

Giovanna Marini

, © Marina Alessi

Issue d'une famille de musiciens, Giovanna Marini est diplômée en guitare classique. Au début des années soixante, elle rencontre un groupe d'intellectuels, parmi lesquels Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino et l'ethnomusicologue Diego Carpitella, qui bouleversera sa vie. Elle s'engage alors politiquement et se détourne de la musique classique pour revenir aux sources musicales.

Au sein de “Il Nuovo Canzoniere Italiano” et de l' “Institut Ernesto De Martino”, elle entreprend la collecte de chants de tradition orale ainsi qu'une recherche sur la culture populaire.

En 1965, en parallèle de ses activités, elle commence à composer de longues ballades qu'elle interprète seule sur scène.

En 1974, avec un groupe de musiciens, elle fonde l'Ecole Populaire de Musique de Testaccio à Rome où elle enseigne l'ethnomusicologie appliquée au chant de tradition orale.

Marini crée ensuite le Quatuor Vocal en 1976 pour lequel elle écrit plusieurs cantates. Ses concerts sont l'aboutissement de toutes ses expériences musicales : recherche sur les chants de tradition orale, enseignement, composition instrumentale et vocale, écriture individuelle et collective.

Chanteuse, compositrice, conteuse, femme engagée, elle a marqué notre temps par un engagement aussi bien musical que social.

Elle compose aussi pour le cinéma, notamment pour Loy, Maselli, Pietrangeli, Gianikian et Angela Ricci Lucchi, ainsi que pour le théâtre - Troyennes d'Euripide, Coefore d'Eschyle ou Antigone de Sophocle, mise en scène de Hans-Günter Heyme.

Depuis 2000, elle se consacre à la composition de morceaux pour orchestre et voix pour ballets et signe en 2003, sa troisième composition avec Adriana Borriello.

Giovanna Marini invitée spéciale ! émission Ocora Couleurs du monde

Dans la discothèque d'Ocora

Programmation musicale

Giovanna Marini

Ignoranti senza scuole

Quatuor Vocal (Giovanna Marini, Patrizia Nasini, Maria Tommaso, Lucilla Galeazzi)

LE CHANT DU MONDE

Traditionnel Calabre

Nu legno

Sanacore (Anne Garcenot, Alessandra Lupidi, Tania Pividori, Leila Zlassi)

BUDA RECORDS

Lucilla Galeazzi

Quante stelle nel cielo con la luna

AZTEC MUSIQUE