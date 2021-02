La Compagnie Montanaro à Correns (Var) 2/2

Ce soir Baltazar Montanaro, violoniste, compositeur, poète, inventeur...

Reportage réalisé les 15, 16 et 17 janvier à Correns (Var) avec Miquèu et Baltazar Montanaro

Baltazar Montanaro débute le violon à l’âge de 9 ans. En parallèle d’un cursus d’études classiques, il suit pendant quatre ans les cours de musiques traditionnelles donnée par Patrice Gabet du collectif Aksak. Sa rencontre avec Pierre Besozzi est déterminant : il lui transmet sa passion pour l’instrument et le conduit à devenir musicien professionnel.

Baltazar est un joueur de violon mais aussi un chercheur. Il cherche le souffle et le mouvement dans des sons originaux, se servant de la technique comme outil de recherche sonore et exagérant ses bases classiques pour leur donner une âme propre et nouvelle. Son répertoire et son jeu s’inspirent de ses origines hongroises par des bribes de mélodies traditionnelles et de techniques propres à l’Europe Centrale.

La multiplicité de ses collaborations lui ont permis de développer une esthétique qui intégre chaque fois d’autres styles musicaux. L’originalité de son jeu et sa préoccupation pour le public lui permettent de mêler divers courants musicaux et d’entrainer son auditoire dans son exploration, en utilisant la puissance de la matière sonore pour enclencher le mouvement des corps.

"une boite à musique

qui se remonte avec un petit ressort

quand on l'ouvre c'est un torrent d'émotions

de souvenirs

les lambeaux d'un passé que l'on voudrait retenir"

Extrait du poème "Mémoire"Rencontre, de Baltazar Montanaro

La Compagnie Montanaro

La Compagnie fut créée à l’initiative de Miquèu Montanaro en 2001. Au-delà de son travail de création, il s’est toujours mobilisé pour le réseau des Nouvelles Musiques Traditionnelles, notamment en collaborant avec une nouvelle génération d’instrumentistes de talent dans un soucis d’ouverture et de transmission.

Après une année de co-direction artistique, l’avenir des créations portées par la compagnie se recentre sur la direction artistique de Baltazar Montanaro-Nagy, ouvrant de nouvelles perspectives. Il est l’artiste originaire de la Région qui a voyagé et collaboré avec des musiciens en Belgique, en Hongrie et en Estonie. Son travail de création (Red Rails avec le japonais Tadahiko Yokogawa ; son solo Nü) est déjà très développé et son langage personnel, que ce soit au niveau des mélodies ou des ambiances sonores, relie avec élégance les musiques du monde, la musique contemporaine et les musiques actuelles. En collaborant avec Julien Padovani (qui travaille aussi avec Thierry Balasse sur La Face Cachée de la Lune) et Adrien Chennebault (membre de La Scala avec Valentin Ceccaldi), il s’inscrit dans le réseau de musiciens en train de marquer de leurs empreintes les nouvelles musiques traditionnelles.

Son engagement sur des projets de création avec des artistes de grande envergure issus des musiques savantes et jazz ainsi que traditionnelles, lui permet aujourd’hui de rayonner tant au niveau national, qu’international. La restructuration de la compagnie permet aujourd’hui à Baltazar d’affirmer son propos et sa vision de ce monde musical tout en permettant à Miquèu de se concentrer sur une recherche personnelle autour de ses instruments de prédilection, le galoubet et le tambourin, afin de les confronter à d’autres esthétiques musicales (duos avec Christian Sébille et Frédéric Nevchehirlian).

Les deux artistes ont aussi élaboré deux répertoires commun dans le cadre de leur « Duo Montanaro » : « TOVABB » populaire et festif, « KI », compositions de dialogues intimistes pour flûtes et violons, et « BE ». Cette direction artistique est donc la continuité logique du creuset de la compagnie, de son travail permanent d’ouverture multiculturelle, de perpétuelle recherche de propositions nouvelles. Celle-ci trouve son prolongement scénique et discographique dans le troisième album solo de Baltazar Montanaro : « Amours », paru en novembre 2019.

Programmation musicale

Album : "Amours"

Esper Baltazar Montanaro : violon

INEXX

Album : "Le 3eme temps"

Tamara Sophie Cavez (accordéon) et Baltazar Montanaro (violon)

APPEL RECORDS

Album : "Amours"

Flor Vermelha

Baltazar Montanaro : violon

INEXX

Album : "Ki"

Gasten Duo Montanaro

INTERNEXTERNE

Album : "Be"

Blues dei ròcs

Duo Montanaro

INTERNEXTERNE

Album : "Amours"

Rwiza

Baltazar Montanaro : violon

INEXX

Album : "Zef"

Mar Negra

FIIF UN

Deux inédits

Baltazar Montanaro / Zabou Guerin

London

COMPAGNIE MONTANARO

Baltazar Montanaro / Clemence Cognet / Noellie Nioulou

Hellenik Blues

COMPAGNIE MONTANARO