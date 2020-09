"L'Eloge de la Fausse Note"

Marc Vella crée l’Ecole de la Fausse Note, en collaboration avec les médecins psychiatre Bruno Roualdès et Pascal Bourne en janvier 2019, en Suisse, près de Genève. Une autre école s’est ouverte chez Marc Vella, au Domaine d’Essart près d’Angoulême, une à Lyon avec Sophie Koopman et une autre à Cancale avec Aymeric Mahieu.

L’École de la Fausse Note, parrainée par Pierre Richard et Brigitte Lahaie, est ouverte à tous. L'écoute, l'accueil, l'estime de soi et la musique sont au cœur de cet enseignement.

"Rendre belles les fausses notes de la vie" est une expérience riche et lumineuse. C'est aussi une pratique joyeuse du piano, irrésistible.

Musicien virtuose, Marc Vella ne craint pas la fausse note : “Elle fait partie de la musique, elle fait partie de la vie”. Elle ne doit en aucun cas être un frein à une pratique du piano. Grand communicateur, il emmène ses publics avec passion à la rencontre de la musique que chacun porte en soi et peut exprimer grâce au piano.

Qui n’a pas été maladroit, défaillant ?

N’a pas été blessé, offensé ?

Qui, parfois, n’a pas manqué de discernement ?

Et si toutes ces fausses notes de la vie étaient une chance ?

Et si elles étaient notre plus grande aventure donnant un sens à notre existence ?”