Hommage à Tony Allen, par Fixi et Kiala

Hommage à Tony Allen, l'immense batteur nigérian décédé le 30 avril dernier à Paris, par ses amis et complices musicaux, Fixi et Kiala.

"Tony Allen, à la voix rauque et vibrante, au regard sombre, qui irradie par sa seule présence, intense. Il est, au-delà des questions de technique et de virtuosité, une spiritualité mise en sons et en scène." Jacques Denis

Tony Allen

Au Nigeria, avec Fela Kuti, il est le co-fondateur de l'Afrobeat. Il sera le batteur et directeur musical du groupe de Fela depuis le milieu des années 60 avec les Koola Lobitos. Après plus d'une quarantaine d'albums et 26 ans de collaboration avec Fela, Tony quitte le Nigeria pour s'installer quelques temps à Londres puis en France où il vivait depuis une trentaine d'années.

Admiré par toutes les générations de musiciens, il venait de finir en mars dernier l'album Rejoice avec le trompettiste sud africain Hugh Masekela, des enregistrements réalisés à Londres en 2010 et exhumés par le producteur Nick Gold.

Tony finira l'album en 2018 avec de jeunes musiciens, plusieurs années après la mort de Masekela. Il sortira en mars 2020 sur l'illustre label de Nick Gold, World Circuit.

Dans les années 2000, Tony Allen enregistre la batterie sur de nombreuses productions électro et rock alternatif. Parmi les plus célèbres, le titre Ritournelle, succès de Sébastien Tellier sur l’album Politics en 2004.

Tony Allen, discographie sélective

1975 à 1980 : Afro disco beat (VAMPISOUL)

1985 : N.E.P.A (never expect power always) WRASSE RECORDS

1999 : Black voices (COMET)

2002 : Homecooking (PLANET WOO)

2004 : Tony Allen Live (COMET)

2005 : Lagos No Shaking (HONEST JON'S RECORDS)

2009 : Secret agent (WORLD CIRCUIT)

2010 : Black voices revisited (COMET/BELIEVE)

2013 : Meus filhos afrobeat rework (bnegão) (EP) (PLANET WOO)

2014 : FIlm Of life (JAZZ VILLAGE / HARMONIA MUNDI)

2017 : A tribute to Art Blakey and the Jazz Messengers (BLUE NOTE)

2017 : The Source (BLUE NOTE)

2020 : Rejoice (WORLD CIRCUIT)

Fixi et Kiala

Fixi, aux claviers et à l'accordéon, a joué pendant plus de quinze ans avec Tony, signant avec lui les arrangements de plusieurs albums, dont Secret Agent.

Kiala Nzavotunga est le fondateur-guitariste des Ghetto Blasters, devenu l'un des premiers groupes d'Afrobeat en Europe (groupe constitué d'ex-musiciens de Fela Kuti), et a été lui-même musicien de Fela dans Egypt 80.

Programmation musicale de l'émission

Extrait de France Culture (10/09/2015)

Extrait de quelques territoires du jazz

4e émission "L'Afrique et l'Afrobeat" par Matthieu Garrigou Lagrange

Kiala et Fixi

From Lagos London To Paris

Titre inédit

Tony Allen et Afrika 70

Hustler

Album : Jealousy / Progress

AFRO STRUT

Tony Allen & Hugh Masekela

Coconut Jam

Album : Rejoice

WORLD CIRCUIT

Fela Kuti

Viva Nigeria

Album : Koola Lobitos / The '69 L.A. Sessions

WRASSE RECORDS LIMITED

Tony Allen

Kindness / Home Cooking

Album : Homecooking

PLANET WOO

Fela Kuti & Afrika 70

Colonial Mentality

Album : Opposite people / Sorrow tears and blood

WRASSE RECORDS LIMITED

Tony Allen

Black Voices

Album : Black Voices

COMET RECORDS

Tony Allen

Nina Lowo

Album : Secret Agent

WORLD CIRCUIT

Tony Allen, Yann Jankiekewicz

Tony's Blues

Album : The Source

BLUE NOTE

