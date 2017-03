Giovanna Marini invitée spéciale !

Enregistré le 5 novembre 2016 au studio 105 de la Maison de la Radio

Tout d'abord guitariste classique puis compositrice, la grande dame de la chanson populaire iralienne a choisi très tôt par passion de la sociologie, le retour à la terre.

Retour aux sources qui reste essentiel pour elle, comme lui avait suggéré l'ami Pier Paolo Pasolini dès 1963, rencontre déterminante pour Giovanna Marini qui lui rend à nouveau hommage dans son dernier concert-spectacle.

La cantastorie, chanteuse d'histoires, n'a cessé de collecter, restituer et faire revivre les chants de luttes, de guerre, de résistance, de travail et d'amour depuis un certain soir de 1964 à Spolete alors qu'elle entamait pour la première fois les chants de partisans de Bella Ciao.

Celle qui, en quelques anecdotes peut nous donner des nouvelles de plus de deux décennies d'histoire poétique et politique de l'Italie, vous donne rendez-vous, en compagnie du Quarteto Urbano (Flaviana Rossi, Michele Manca, Xavier Rebut, Germana Mastropasqua, musiciens et chanteurs).

Françoise Degeorges