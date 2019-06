Festival " Terre de mixes ", avec Etsuko Chida, Les Têtes de Chiens, Artùs, TAOTAS et Kiala & The Afroblaster

enregistré les 15 et 16 juin à Limours en Hurepoix (91)

Terre de Mixes est à la fois un lieu, une radio et un festival portés par la MJC de Limours, et en partenariat avec l’association « Villes des Musiques du Monde ».

Durant toute l'année et plus encore pendant les quelques jours du festival, dans cette partie de l'Essonne, retentissent les musiques d'habitants originaires de toutes les régions de France et de nombreux pays étrangers.

C'est l'occasion de mettre en avant et de faire se rencontrer les musiques de cultures multiples : Le flamenco, le gnawa, l’arabo-andalous, les musiques de transe mais aussi les musiques bretonnes, auvergnates, les chants basques ou corses…

