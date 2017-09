Festival Gnaoua d'Essaouira - Maroc 2017

Reportage réalisé à Essaouira pour le Festival Gnaoua - Musiques du Monde du 19 au 1er juillet 2017

Au micro de Françoise Degeorges:

- Loy Erlich (musicien compositeur et producteur)

directeur artistique du Festival Gnaoua d'Essaouira de 2000 à 2009

- Maâlem Said Boulihima

- Maâlem Abdeslam Alikane

Un maâlem est littéralement « celui qui sait », un maître, titre honorifique donné aux personnes dignes de transmettre un savoir-faire. Quand il est utilisé pour désigner le chef d'une troupe de gnaouas, il a le rôle de transmission d'une transe via la musique qu'il joue au guembri

Programme musical

- John Lennon: Come together

Avec Loy Erlich, Maâlem Saïd Boulihimas, Akram Sedkahoui, Cyril Atef, Louis Bertignac

Sigma 2.63004E+12

- Traditionnel: extrait d'une Lila Souiri

Maâlem Mahmoud Guinea

Edition Festival Gnaoua Essaouira / Yerma Gnaoua

- Jimi Hendrix: Little Wing

Polydor 2 612 034

- West African Cosmos: Jevinelo

CBS-SVL 81269

- Alain Peters: Ti pa ti pas n'arriver

Takamba 9802

- Traditionnel: Hamdouchia

Maâlem Hamid El Kasri

Sigma 2.63004E+12

- Paul Mac Cartney: Get Back.

extrait du concert de "Band of Gnawa"

avec Loy Erlich, Maâlem Saïd Boulihimas, Akram Sedkahoui, Cyril Atef, Jean-Philippe Rykiel, Eric Löhrer et Tao Erlich

Enregistrement RF non commercialisé

- Traditionnel: Saadiymo

par Maâlem Abdeslam Alikane, Ray Lema et Soriba Kouyate

Sigma 2.63004E+12

- Traditionnel

extrait du concert de Maâlem Omar Hayat

Enregistrement RF non commercialisé

- Traditionnel

extrait du concert de Maâlema Asmaa Hamzaoui. 2017

Enregistrement RF non commercialisé