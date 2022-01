Festival Flamenco de Nîmes (1/3)

Reportage à l'occasion de la 32e édition du Festival Flamenco de Nîmes, qui se tenait du 13 au 22 janvier 2022.

Invitée : Inés Bacán

Après une édition 2021 annulée, le Festival Flamenco de Nîmes revenait pour sa 32e édition. Voici la programmation de cette édition 2022.

"En 2022, le Festival renforce sa marque de fabrique, singulière et authentique, mélange des genres et des époques. Entre le chant d'Inés Bacán et la danse de Maria Moreno, de merveilleux moments de musique, dont la Carte Blanche à Dani de Moron, guitariste talentueux. Yinka Esi Graves, jeune artiste en devenir, sera accueillie en résidence et la danseuse Ana Morales dévoilera une étape de création de son prochain spectacle."

François Noël, directeur du théâtre de Nîmes, qui organise le Festival Flamenco

Inés Bacán

D'origine gitane andalouse, Inés Bacán porte la tradition flamenca dans sa généalogie. Grande dame du cante, d'une sensibilité et d'une dignité rares, elle puise ses racines entre Lebrija et Utrera. Son chant part du plus profond d'elle-même et vient transpercer le silence qui l'entoure. Pas d'artifice, juste une voix qui jaillit de nulle part et transporte le public.

, © Sandy Korzekwa

Programmation musicale de l'émission :