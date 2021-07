Guinguettes du monde à Corbeil-Essonnes

A l'occasion de la première édition du Festival « Guinguettes du monde » sur les bords de Seine à Corbeil-Essonnes, France Musique pose ses micros et invite Helena Recalde Trio, Luna Silva et Badje Tounkara / Fanta Tounkara / Baben Sissoko.

Située au carrefour de réseaux multiples, de la Seine et de l’Essonne, Corbeil-Essonnes à l’itinérance inscrite dans sa géographie culturelle, dans le passé industriel qui la relie à Paris, jusque dans la circulation de ses fleuves ; une itinérance qui parle de navigation, de mariniers, de bateliers mais qui parle aussi de migrations successives – portugaise, algérienne, turque, espagnole, italienne, malienne, chinoise… À Corbeil-Essonnes, le Monde s’est donné rendez-vous ! Une ville-monde qui compte 108 nationalités.

Les « Guinguettes du monde » pourraient devenir l’expression de leur diversité. Un lieu où toutes les cultures auraient « droit de cité » dans une égale dignité, une même unité ; lieu de fête et de fierté où chaque communauté culturelle aurait sa guinguette. Nous invitons dès maintenant les associations, les acteurs de la vie sociale et culturelle, mais également les artistes, les commerçants, les habitants, volontaires et bénévoles, à participer à l’élaboration de ce beau projet. Son implantation aura pour cadre les quais de Seine rive droite à la hauteur du club d’aviron et rive gauche à la hauteur du collège Saint-Spire.

Helena Recalde Trio

, © Bruno Charavet

Helena Recalde est née à Quito la capitale de l’Equateur en 1977, cette ville ne sera qu’un point de départ, car elle va passer le reste de son temps à voyager avec son père qui se déplace à travers le pays pour son travail. Son ouverture musicale, son talent et son goût pour l’improvisation lui permettent de voguer dans d’univers éclectiques; afro, latin, jazz, manouche, folk, pop, musique orientale ou encore musique contemporaine et ainsi collaborer avec d’autres projets et artistes d’envergure en France et à l’étranger: Vivi Pozzebon, Nancy Murillo, Angelica Lopez, Leese, Ensemble Musique Orientale, Manigua, Sonora 6, Pigalle Swing, Minino Garay et Frapadingos, Pedro Kouyaté, Emmanuel Massarotti, Elvita Delgado, Les frères Bluteau, Aurora Alquinta, Abou Diarra, Chorale Singa, Billie Brelok, entre autres.

Luna Silva

, ©

Diplôme d'ethnomusicologie à l’Université de SOAS (Londres) en poche, Luna retourne sur Paris pour finir son premier album (sortie novembre 2019) et jouer avec son groupe : le Luna Silva & The Wonders. Produit par Alban Moraud (Harmonia Mundi, Moriarty), cet album a la particularité de présenter des enregistrements de Luna de 18 à 23 ans, de l’adolescente à la femme. Elle est maintenant en répétition pour le second album qui sera enregistré en juin 2021 pour une sortie prévue en mars 2022. Son quartet ukulele/voix, guitare, contrebasse, et percussion mêle des tendances de musiques actuelles mélangées aux musiques du monde entier. Dans un monde de plus en plus connecté, la musique de Luna Silva fait écho et résonne au-delà des frontières

Badje Tounkara / Fanta Tounkara / Baben Sissoko

Makan Tounkara, plus connu sous le nom de Badje est un joueur de n’goni malien installé en France depuis près d’une vingtaine d’années. Il a joué ou accompagné de nombreux artistes interprètes au Mali avant de s’installer en Europe, où il mène une riche carrière.

Retrouvez ici toute la programmation du Festival Les Guiguettes du monde