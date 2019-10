Festival Arabesques de Montpellier (2/2)

Diffusion de la deuxième partie de l'enregistrement au festival.

L'humeur du jour de Oum

D'origine marocaine, Oum est une chanteuse de musique soul, à la frontière entre poésie hassanya - culture du désert marocain - et rythmes africains.

L'humeur du jour de Oum est un morceau de Kamilya Jubran, musicienne palestinienne avec qui elle a collaboré sur son dernier album, intitulé "Daba".

Kamilya Jubran

Makan

Kamilya Jubran, voix et oud

ZIG-ZAG TERRITOIRES

Reportage Couleurs du Monde

, © Lamia Lahbadi / FS / WBS

Oum

Le 30 août 2019, Oum sort son troisième album "Daba" ("Maintenant" en arabe) sur le label Lof Music.

Après l’expérience saharienne qui avait donné naissance à Zarabi en 2015, ce sont ses voyages et rencontres qui lui ont fourni la matière pour ce troisième opus. Pour Oum, ce « maintenant » fait référence au temps particulier de la tournée, où se mêlent déplacements et échanges incessants, autant d’expériences qui encadrent l’instant bref et intense du concert.

Walid Ben Selim

Artiste franco-marocain, Walid Ben Selim s’est d’abord imposé au Maroc au sein du groupe Thug Gang formé avec Widad Broco, première rappeuse du pays. Ils forment par la suite le groupe N3rdistan et sortent ensemble un premier album le 19 février 2019. Composé de dix titres, cet album ne porte pas de nom : "On ne voulait pas choisir un titre parmi les dix morceaux, dont plusieurs sont des reprises de poètes arabes qu'on adore".

Walid Ben Selim était à l'affiche du festival Arabesques pour une création autour du dernier poème de Mahmoud Darwich, « Le Lanceur de dès », dont voici un extrait :

« Qui suis-je pour vous dire ce que je vous dis, moi qui ne fus pierre polie par l’eau pour devenir visage ni roseau troué par le vent pour devenir flûte. Je suis le lanceur de dés. Je gagne des fois, je perds d’autres fois. Je suis comme vous ou un peu moins… » Mahmoud Darwich, Le Lanceur de Dés (Actes Sud).

Faraj Suleiman

Compositeur et pianiste palestinien, la musique de Faraj Suleiman est profondément influencée par les mélodies et les rythmes arabo-orientaux. Il incorpore souvent ces échelles et modalités dans ses compositions. Formé à la musique classique et passionné de jazz, il est constamment à la recherche de nouvelles formes d'expression.

A ce jour, Suleiman a composé plusieurs albums qui ont placé le piano "oriental" au centre de la composition : piano solo, quatuors, quintettes, arrangements pour chœur et orchestres complets. Le 8 juin 2019, il sort son premier album "Second Verse".

à réécouter session studio La chanteuse Oum interprète "Lila"

Dans la discothèque d'Ocora

Aujourd'hui dans notre discothèque ! émission Dans la discothèque d'Ocora Dans la discothèque d'Ocora du samedi 26 octobre 2019

Programmation musicale

Kamilya Jubran

Makan

Kamilya Jubran, voix et oud

ZIG-ZAG TERRITOIRES

Oum

Ha

Extrait du concert du vendredi 20 septembre au Festival Arabesques 2019

Oum

Daba

LOF MUSIC

Oum

Sadak

LOF MUSIC

Le Trio Joubran

Clay

COOKING VINYL

Mahmoud Darwich

Le Lanceur de dés Walid Ben Selim, chant

Agathe Di Piro, piano

Nidhal Jaoua, qanoun

Extrait du concert du samedi 21 septembre au Festival Arabesques 2019

Faraj Suleiman

Eleven and twelve

AUTOPRODUCTION

Faraj Suleiman

Once upon a city

AUTOPRODUCTION