Euskal Kultur Erakundea - Les 30 ans de l’Institut Culturel Basque à Ustarritz 2/3

Mémoire et Création à l'occasion des 30 ans de L’Institut Culturel Basque.

Avec les compositeurs Joël Merah et Petar Klanac

et Et Terexa Lecumberry (anthropologue et ethnologue) pour la présentation d’Eleketa, exposition sur la mémoire orale du Pays Basque

L'institut Culturel Basque

L'Institut culturel basque travaille à la sauvegarde, à la transmission et à la diffusion de la culture basque. Il promeut tout particulièrement les initiatives en faveur de la création. Conformément à ses statuts, la priorité d'intervention de l'ICB est donnée aux actions d'expression basque (en euskara).

"L'Institut culturel basque est reconnu comme un pôle-ressources de la culture basque et joue un rôle important dans le cadre des relations transfrontalières, entre autres grâce à un partenariat privilégié avec le Gouvernement Basque"

L'Institut culturel basque accompagne au quotidien les associations culturelles qui animent des secteurs comme ceux du spectacle vivant, de la littérature, du patrimoine ou de l’audiovisuel (plus de 160 associations membres). L’ICB se veut également un moteur de l’action culturelle. Ainsi, Son équipe professionnelle développe des projets en étroite collaboration avec ses associations membres, mais aussi avec d'autres partenaires

Eleketa, exposition sur la mémoire orale du Pays Basque

L'Institut culturel basque s'est engagé en 2007 dans une importante collecte de la mémoire orale. Ce travail, connu sous le nom de programme Eleketa, s’effectue sous maîtrise d'ouvrage du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Il se poursuit à raison d'une trentaine de témoignages recueillis chaque année en Pays Basque nord. Outre la collecte et l’archivage des entretiens, l’ICB a également le souci de faire connaître la richesse du fonds Eleketa. Dans cette optique, il a bâti l'exposition multimédia "Eleketa, mémoires orales", une installation bilingue et interactive qui ambitionne de restituer à chaque territoire du Pays Basque nord une sélection des témoignages collectés ces dernières années.

Extraits de témoignages collectés par Terexa Lekumberri

Joël Merah

Guitariste de formation, Joël Merah aborde la composition musicale en autodidacte avant de suivre les cours du CRR Maurice Ravel de Bayonne ainsi que la classe de Claude Ballif à l'ENM de Sevran. Admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 1996 dans la classe d'Emmanuel Nuñes et de Gérard Grisey en auditeur, il obtient, en 2000, un Diplôme de Formation Supérieur (DFS) en composition puis suit le cycle de perfectionnement auprès de Marco Stroppa jusqu'en 2002. Il est ensuite stagiaire en informatique musicale à l'Ircam (centre Georges-Pompidou) puis boursier de l'UNESCO pour une résidence au Kenya avec la compagnie de danse Gàara où il y compose la musique d'Abila sur une chorégraphie d'Opiyo Okach.

Son répertoire, très varié, comprend des œuvres chorales, de musique de chambre, symphoniques ou scéniques, ainsi que des œuvres intégrant l'informatique et des instruments électroniques. Il enseigne l'analyse musicale, la culture musicale liée aux musiques traditionnelles et l'orchestration au CRR Maurice Ravel de Bayonne.

, © Institut Culturel Basque

Petar Klanac

Né de parents croates immigrés à Montréal, Petar Klanac a étudié le violon, la guitare et le chant choral au sein de la maîtrise des Petits Chanteurs du Mont-Royal affectée au service liturgique de l'Oratoire Saint-Joseph. La pratique du chant grégorien et des polyphonies de la renaissance ont profondément marqué sa vocation de compositeur. Après avoir quitté la maîtrise, il suit les cours de la classe de composition de Gilles Tremblay au Conservatoire de Montréal, puis celle de Gérard Grisey au CNSM de Paris. Il s'installe ensuite à Ainhoa au Pays basque.

L'Ensemble 0

Avec l’Ensemble 0, l’expression « musique contemporaine » signifie tout autre chose ! Cette formation musicale fortement liée au Pays Basque était tout indiquée pour fêter les trente ans de l’Institut culturel basque en continuant de regarder vers l’avenir. Inspirée par la musique indé, pop ou techno, l’ensemble convie Petar Klanac pour une création mondiale inspirée de la culture basque.

Programmation musicale de l'émission

Oihan Azkarate Irati Matelo Izaro Telletxea Lohizune Telletxea

Zapatain Dantza

DIDIER JEUNESSE

Joël Merah

I Will Give My Love An Apple

WILD SILENCE

Quatuor Habanera

Richtung Pour Quatuor De Saxophones

Joël Merah

CONSERVATOIRE DE PARIS

Le Garazi Philantropik(e) Orkestra

Besame Mucho

Consuelo Velazquez / Arrangement : Joël Merah

AGORILA

Le Garazi Philantropik(e) Orkestra

La Fanfare de l'Ouest

Joël Merah

AMANITA

Pier Pol Berzaitz / Orchestre Symphonique du Pays Basque / Iparraldeko Orkestra / Joël Merah

Xalbadorren Heriotzean

Xabier Lete / Arrangement : Joël Merah

ELKAR / INSTITUT CULTUREL BASQUE

Ensemble 0 / Ensemble Eklekto

Spe Salvi

Petar Klanac

MODE RECORDS

Deux inédits

Petar Klanac

"Pozgarria da"

Compositions de Petar Klanac inspirées de poèmes de Bitoriano Gandiaga

Par l'Ensemble 0 - Editions Tabula Compositoria

Petar Klanac

"The Spice of Life" Première pièce d'un cycle en cours de composition

Version pour piano mécanique