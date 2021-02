Euskal kultur erakundea - Les 30 ans de l’Institut Culturel Basque à Ustarritz

Mémoire et Création, autant en Pays Basque Nord qu’au Sud (Espagne), à l'occasion des 30 ans de L’Institut Culturel Basque.

Avec Pantxoa Etchegoin

Au sein d’une équipe soudée et motivée, Pantxoa Etchegoin lui a insufflé une esprit, un enthousiasme jamais démentis, au service de la culture basque. Aujourd’hui, après 27 ans d’engagement à la direction de l’établissement, c’est le cœur gros et léger à la fois qu’il passe le relai. 27 années au plus proche des artistes et des acteurs de cette culture basque bien vivante. Cette culture c’est d’abord une langue, l’euskara, c’est aussi le chant, modelé par cette langue, véritable lien social. Dans cette forte tradition de l’oralité, le chant basque sans cesse se renouvelle et se régénère.

Cette émission rend hommage à Maîté Barnetche, pionnière de la télévision basque. C’est le 4 octobre 1971 que l’on entendit pour la première fois une langue jamais entendue à la télévision française, le basque ! A elle toute seule, elle est une grande partie de la mémoire orale du Pays Basque Nord composé de ses trois provinces, Soule, Basse Navarre et Labourd. Elle lègue pas moins de 300 émissions recensées aujourd’hui à l’Institut Culturel Basque. Son premier reportage fut consacré au bertsulari Mattin ; les premières images montrent Mattin face à la caméra, à la saison des foins, accoudé à une charrette, au milieu des champs, il chante son bertsu :

Telebistan ere hasi zaizkigu / Il y a maintenant à la télé

Eskuaraz emankizunak / des émissions en basque

Lan hortarako etorri zaizkit / pour cela sont venus me voir

Gizon batzu jakintsunak / des hommes savants

Izate hortaz poztu zaitezte / Réjouissez-vous donc

Adiskide ta lagunak / mes chers amis

Bihotz erditik agurtzen ditut : Je salue chaleureusement

Begira dauden eskualdunak ! / tous les basques qui me regardent.

Le bertsularisme, improvisation chantée, versifiée et rimée est une joute, un défi, qui a toujours rencontré au Pays Basque un succès extraordinaire. C’est une tradition très ancienne qui existe dans d’autres régions du monde, amis au Pays basque, il a pris une ampleur surprenante avec l’organisation des Championnats du Pays basque dès 1935 avec la création et la multiplication des écoles de formation à partir des années 80. Les Improvisateurs sont devenus des figures incontournables de la société, et que les noms de certains sont indissociablement liés à la mémoire populaire, comme Mattin et Xalbador, le poète de la région d’Urepel.

L’Institut Culturel basque a mis en place il y a quelques années un véritable plan d’action et création et de formation en faveur du Chant et de la Musique basque Kantuketan "En quête du Chant" qui donna lieu à une importante exposition itinérante, l’édition d’ouvrages, des actions en milieux scolaires, des formations aux artistes et de nombreux échanges avec d’autres chanteurs du monde, essentiellement ceux d’Europe de l’Est, de Géorgie et de Tchéchénie et la réalisation d’un double album enregistré pour la Collection OCORA dédié à l’histoire du chant basque.

Programmation musicale

Mika Etxekopar

Kontrapas

ALIA VOX

Choeur Easo

Maitia nun zira ou es tu ma bien aimée

OPUS 111

Fernando Aire Dit Xalbador / Mattin Treku

Joute entre xalbador et mattin

OCORA

Maddi Oihenart / Mixel Arotze / Mixel Etxekopar

Gau Beilako Eleak

OCORA

Ensemble Aznach

Zama

ARN

Variété chantée

Bi Ahizpak (Les Deux Soeurs)

OCORA

Amaia Aire / Miren Aire / Paxkalin Aire

Mendiaren Deia (L'Appel de la Montagne)

OCORA

Erramun Martikorena / Benat Achiary

Goizian Argi Hastian (Le Matin A l'Aube)

OCORA

Josean Artze / Jexux Artze

Txalaparta

OCORA

Josean Artze / Lecture

Gauz ez da katez esklaburik lotzen (aujourd'hui on n'enchaîne plus les esclaves)

OCORA

Benat Achiary / Joel Merah

Zeru goiko izzarek (Les Etoiles du Ciel)

OCORA

Mikel Laboa / Josean Artze

Txora Txori

ELKAR