Ocora-Couleurs du Monde: Le Projet Schinéar; Magou Samb; Eda; Aywa; Ziveli Orkestar; Nirmaan; Paul Wamo; Serkan Uyar 2/2

Villes des Musiques du Monde crée le Prix des Musiques d'ICI afin de soutenir l’émergence d’artistes, et de proposer à travers un dispositif de repérage et d’accompagnement de talents émergents, une action concrète qui redonne toute leur place aux musiques de nos mondes, aux "cultures minorées", aux sons et rythmes venus d'ailleurs et qui ont fait racine ici en France.

Présentation des 8 lauréats du Prix des Musiques d’ICI

- Le Projet Schinéar

- Magou Samb et Drakar Samb

- Aywa

- Nirmaan

- Serkan Uyar

- Eda

- Ziveli Orkestar Band

- Paul Wamo

Les 5 groupes couronnés sont:

- Paul Wamo

- Magou Samb et Drakar Samb

- Le Projet Schinéar

- Nirmaan

- Serkan Uyar

Dans cette émission sont diffusés les enregistrements de:

- Serkan Uyar

- Aywa

- Eda

- Nirmaan

Les autres groupes ont été diffusés la semaine précédente.

- Serkan Uyar

- Aywa

- Eda

- Nirmaan