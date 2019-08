Émission spéciale en partenariat avec le Festival Gnaoua - Musiques du Monde à Essaouira, au Maroc

Séquence Reportage Couleurs du Monde

En juin dernier, nous étions au Festival Gaoua et Musiques du Monde d’Essaouira pour sa 22ème édition.

Ce reportage est réalisé autour de la sortie de l’album Ocora intitulé « MAROC, Festival Gnaoua et musiques du monde » enregistré en 2016 à Dar Loubane, dans la médina d’Essaouira.

Un partenariat Radio-France- France Musique et Festival Gnaoua et Musiques du Monde.

Asma Hamzaoui, première ambassadrice de l’art gnaoua

Son père, le maâlem Rachid Hamzaoui,

Neïla Tazi, directrice et co-fondatrice du Festival

Le maâlem Abdesslam Alikkane, co-fondateur du Festival dont il est aussi l’un des directeurs artistiques

Depuis sa création en 1998, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira s’est imposé comme un festival différent des autres : festival gratuit et accessible à tous les marocains, pionnier et authentique, fondé sur la fusion, il a su habilement marier les musiques du monde avec le son envoûtant et ensorcelant des Gnaoua, magiciens des rythmes de transe, descendants de populations esclaves déportés d’Afrique subsaharienne.Le Festival a permis l’éclosion d’un héritage séculaire africain et la reconnaissance d’une minorité trop longtemps marginalisée.

Hind Ennaira, jeune étoile montante parmi les Gnaouas d’Essaouira, elle se produit lors de la parade d’ouverture du 22e Festival Gnaoua et Musiques du Monde 2019 et participe au Festival Jeunes Talents d’Essaouira de la même année.

Enregistrée le 21 juin 2019 dans les jardins de l’Hôtel Océan Vagabond, elle nous livre une interprétation personnelle du répertoire traditionnel Gnaoua.

