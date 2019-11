Concert des finalistes du Prix des Musiques d'ICI 2019 (1/2)

Diffusion de la première partie du concert du mercredi 6 novembre 2019 au Carreau du Temple à Paris

L'humeur du jour de Kamel Dafri

, © Chloé Juhel

Il est le directeur du festival Villes des Musiques du Monde. Chaque automne depuis 20 ans, le Festival fait migrer tout un monde de musiques, d’une ville à l’autre, de la Seine-Saint-Denis à Paris et dans le Grand Paris.

Retrouvez toute l'actualité du Festival Villes des Musiques du Monde ici !

Mohamed Mazouni _20 ans en France_Un dandy en exil (Algérie- France 1969-1983)

Born Bad Records 2019

Les finalistes du Prix des Musiques d'ICI

Anissá Bensalah

, © Julie Oona

Artiste franco-algéro-brésilienne, Anissá Bensalah chante sur scène depuis l'âge de 15 ans. Elle a travaillé et collaboré avec de grands noms de la musique brésilienne, comme João Donato, Nelson Faria ou encore Josias Pedrosa et Lucio Vieira, avec qui elle a enregistré un EP 4 titres auto-produit, « Eu sei e você sabe ». En octobre 2013, elle sort son premier album « Matriz », sur le label Ovastand. En mars 2019, Anissá Bensalah sort son deuxième album « Sovaj », signé chez Ovastand. Elle est accompagnée par Hugo Sarton et Tim Campanella (batterie), Philippe Monge (synthé basse et claviers) et Fred Vellucci (guitares), ainsi que Josiah Woodson (trompette), Philippe Lopes de Sa (saxophone) et Donia Berriri (piano).

Retrouvez toute son actualité ici !

Perrine Fifadji

, © François Passerini

Perinne Fifadji est née en 1969 à Pointe-Noire au Congo.

Chanteuse du groupe ASPO et interprète de la compagnie Fabre Sènou entre 1997 et 2006, elle décide de se lancer dans une carrière en solo en 2007 et sort en 2011 « Awada Kpe Kpe / La Chrysalide », un album édité par Daqui (label du Festival Les Nuits Atypiques de Langon) et distribué par Harmonia Mundi.

Ses concerts et spectacles musicaux ont la particularité d’intégrer une dimension corporelle très forte. Elle participe régulièrement à des créations chorégraphiques dans le domaine du spectacle vivant.

Elle a été programmé en France dans de nombreuses salles de spectacles, scènes nationales et festivals, notamment au Festival Les Suds à Arles, mais également à l’étranger.

Retrouvez toute son actualité ici !

M'Toro Chamou

, © MTC

M' Toro Chamou est un artiste, auteur, compositeur et chanteur iconique originaire de Mayotte. A travers ses textes, il chante le mal de son archipel ainsi que son amour pour la culture de son île. Il a à son actif de nombreux concerts et festivals : Les Francofolies, le Sakifo, le New Morning, etc.

Le public à put également le retrouver sur les premières parties de BB King, Nneka, Higelin ou encore Arthur H.​

M’Toro Chamou s’est forgé un style unique et personnel, baptisé Afro M’Godro Rock ; un hommage aux rythmes traditionnels de son île natale, Mayotte.Il mélange ainsi les motifs classiques des styles de M’Godro, Shigoma ou Chengué, avec des sons de blues-rock occidentaux.

En 2015, Il est sacré meilleur chanteur mahorais au Voix de l'Océan Indien et sélectionné dans plusieurs marchés de la musique internationaux tel que le Womex, l'Atlantique Music Expo et l'IOMMA.

Son nouvel album « Changé Langu » est sorti le 26 avril 2019 (Production Le Cri de l'Océan Indien - inOuïe distribution / Believe Digital)

Retrouvez toute son actualité ici !

Programmation musicale

Anissá Bensalah

Mon île

Anissá Bensalah/Fred Velucci

Malou

Perrine Fifadji / Yori Moy

Jesus Sinto (Traditionnel)

Perrine Fifadji

Talobiyézé

M' Toro Chamou

Suku yi lpava