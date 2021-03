Edition 2021 du Prix ICART Sessions - 2/2

Deuxième partie du Prix ICART Sessions enregistré le 1er mars au Carreau du Temple à Paris avec les trois seconds finalistes : Luna Grit, Ignacio Maria Gomez et l'Ensemble Chakâm.

Luna Grit

Claire Veritti , guitare et voix

, guitare et voix Sébastien Cortella , clavier

, clavier Olivier Marly, guitare

, © Jennyfer Routaboul

Luna Grit anciennement Gritt, poursuit sa renaissance et explore des voies lyriques d’une grande sensibilité. Amoureuse des mots et des émotions, cette artiste a trouvé refuge dès sa jeunesse dans l’écriture, le chant etle dessin. L’année 2012 marque le début de ses collaborations artistiques et s’ensuivent les premières parties de Jacques Higelin, Cali, Camélia Jordana, Greg Ziap. Aujourd’hui, Luna Grit nous interprète des textes qui évoquent les fragilités de l’âme humaine.

Titres interprétés :

Puits du Fou - Auteur : Claire Veritti / Compositeurs : Claire Veritti, Sébastien Cortella

Ping Pong - Auteur : Claire Veritti / Compositeurs : Claire Veritti, Sébastien Cortella

Seule - Auteur : Claire Veritti / Compositeurs : Claire Veritti, Sébastien Cortella

Ignacio Maria Gomez

Ignacio Maria Gomez, guitare et voix

, © Jennyfer Routaboul

Ignacio Maria Gomez relève des êtres hors-du-commun. Jeune artiste virtuose, poète et chanteur enchanteur, Ignacio est surtout un nomade perméable à la vie qui traverse cultures et traditions pour en faire une musique profondément cosmique, autant qu’un trait d’union entre les continents sud-américain et africain.

Titres interprétés :

Ile Penarou - Ignacio Maria Gomez

Nensalinya - Ignacio Maria Gomez

Uhyla Tondon - Ignacio Maria Gomez

Ensemble Chakâm

Sogol Mirzaei , târ

, târ Christine Zayed , qanoun et chant

, qanoun et chant Marie-Suzanne de Loye, viole de gambe

, © Jennyfer Routaboul

CHAKÂM, du nom d’une ancienne forme poétique, est formé en 2014 par Sogol Mirzaei pour célébrer la tradition musicale persane. Après une rencontre lors de l’enregistrement d’un album de chansons traditionnelles iraniennes avec le groupe ATINE, il devient ainsi un trio original, formation dévoilée au festival Les Dialogues d’Oksyrian- Lisztomanias de Châteauroux en octobre 2020, mêlant l’éclat du târ de Sogol Mirzaei (Iran) au qanun soyeux de Christine Zayed (Palestine) portés par la profonde viole de gambe de Marie-Suzanne de Loye (France).

Titres interprétés :

Riverside - Christine Zayed

Nyalak - Traditionnel / Arrangement : Ensemble Chakâm

Didâr - Sogol Mirzaei

Le Prix ICART Sessions

Le Prix ICART Sessions a été initié il y a 3 ans par les étudiants de l'ICART, l'école du management de la culture et du marché de l'art à Paris avec Ocora Couleurs du Monde. Trois ans d’une riche collaboration pour l’accompagnement, la valorisation et le soutien à la réalisation de projets de musiciens émergents.

La préparation de ce Tremplin pour jeunes talents émergents de la musique a débuté en octobre dernier. L’appel à candidature lancé en décembre a reçu plus de 150 projets musicaux. Après des écoutes très attentives de la part de l'équipe artistique, 20 artistes ont été sélectionnés et auditionnés sur deux journées au FGO Barbara, partenaire du projet, à l’issue desquelles les 6 finalistes du Prix 2021 ont été choisis. Ils ont été invités à participer à l’auditorium du Carreau du Temple pour l’enregistrement de l’émission le 1er mars dernier, devant un jury de professionnels impliqués dans la découverte de nouveaux talents.

Remerciements :

Ocora Couleurs du monde et l'ICART remercient les membres du jury : Laurence Haziza, Séverine Berger, Aymeric Hantin, Fixi Bossard, Frédéric Lamandé, Julia Le Groux, Frédéric Farrieu, Amélie Salembier, Céline Paris, Moustapha Amokrane, Toufic Farroukh,

Tous les étudiants qui ont contribué au bon fonctionnement et à la coordination de cet évènement,

Ainsi que les soutiens des partenaires : AUX SONS, GROOVER, ARTISTIK REZO, CRAY, MONTMARTRE RECORDING