Edition 2021 du Prix ICART Sessions - 1/2

Première partie du Prix ICART Sessions enregistré le 1er mars au Carreau du Temple à Paris avec les trois premiers finalistes : Violet Arnold, Batya Ratz et Luna Silva.

Violet Arnold

Violet Arnold en solo

En 2014, après une longue tournée avec son duo June&Lula, elle s’isole à Angers le temps d’écrire des choses plus personnelles, faisant pour la première fois écho à ses émotions profondes. Seule sur scène, elle triture ses synthés comme on explore sa voix, elle cherche le chaud, l’âme des machines. Violet Arnold - le nom de sa grand-mère - la guide sur ce chemin sinueux, sans filtres...

Batya Ratz

Nicholas Raghoonauth, textes et voix

Kerceley Sham, percussions

Batya Ratz est une créature hybride née dans une gare désaffectée de la SNCF, une locomotive menée par Kersley Sham (pad/percussions) et Nikola Raghoonauth (spoken words/chant). Les morceaux de Batya Ratz ont un goût acide, un arrière-goût de révolte. C’est une poésie qui tangue à la frontière de la musique traditionnelle du post punk et du rap. Les textes parlent d’horizon fébrile, d’anonymes échoués, d’île. L’île Maurice, la révoltée pieds dans l’eau.

Luna Silva

Luna Cottis, voix et ukulélé

Anissa Nehari, voix et percussions

Luna est sa musique : des racines aux ramifications multiples proposées comme une évidence. C’est une musique métissée : l’anglais, le français et l’espagnol portent les émotions, la quête de spiritualité ou les revendications sociales de cette jeune femme de 25 ans. Une voix chaude et profonde surfant sur des compos instrumentales au rythme impeccable. Un son tonique, travaillé, hyper rythmé, fait de ruptures et de relances sur des rythmes parfois volontairement bancals pour mieux soutenir le groove inné de la voix.

Le Prix ICART Sessions

Le Prix ICART Sessions a été initié il y a 3 ans par les étudiants de l'ICART, l'école du management de la culture et du marché de l'art à Paris avec Ocora Couleurs du Monde. Trois ans d’une riche collaboration pour l’accompagnement, la valorisation et le soutien à la réalisation de projets de musiciens émergents.

La préparation de ce Tremplin pour jeunes talents émergents de la musique a débuté en octobre dernier. L’appel à candidature lancé en décembre a reçu plus de 150 projets musicaux. Après des écoutes très attentives de la part de l'équipe artistique, 20 artistes ont été sélectionnés et auditionnés sur deux journées au FGO Barbara, partenaire du projet, à l’issue desquelles les 6 finalistes du Prix 2021 ont été choisis. Ils ont été invités à participer à l’auditorium du Carreau du Temple pour l’enregistrement de l’émission le 1er mars dernier, devant un jury de professionnels impliqués dans la découverte de nouveaux talents.

Remerciements :

Ocora Couleurs du monde et l'ICART remercient les membres du jury : Laurence Haziza, Séverine Berger, Aymeric Hantin, Fixi Bossard, Frédéric Lamandé, Julia Le Groux, Frédéric Farrieu, Amélie Salembier, Céline Paris, Moustapha Amokrane, Toufic Farroukh,

Tous les étudiants qui ont contribué au bon fonctionnement et à la coordination de cet évènement,

Ainsi que les soutiens des partenaires : AUX SONS, GROOVER, ARTISTIK REZO, CRAY, MONTMARTRE RECORDING