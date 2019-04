Denez – portrait

Dénez Prigent, le barde poète à la tessiture exceptionnelle (trois octaves et demie !), présente 13 compositions originales sur ce 9ème album dédié à la Bretagne.

Pour cette musique de fusion, métissée et universelle, alliant instruments acoustiques et sonorités électro, il s'est entouré de Yann Tiersen, du guitariste Jean-Charles Guichen, de son frère l'accordéoniste Fred Guichen, et de Ronan Le Bars, virtuose du uillean pipe.

Les prochains concerts :

- le 3 mai au « Carré Magique » (scène conventionnée) à Lannion (22) en grande formation (10 musiciens)

- le 8 juin à Langonnet (56) pour "La Fête de la Langue Bretonne"

- le 3 août au « Festival des Mers du Monde » à Paimpol (22)

Programmation musicale

Denez Prigent : Ar Groazig aour (La petite croix)

Coop Breizh 1134

Denez Prigent : Ar marv gwenn (La mort blanche)

Coop Breizh 1134

Denez Prigent : An Hentou splann (Les chemins merveilleux)

Coop Breizh 1134

Denez Prigent : Nij an erer (Le vol de l'aigle)

Coop Breizh 1134

Denez Prigent : Al labous marzhus (L'oiseau prodigieux)

Coop Breizh 1134

Denez Prigent : Ar rodou avel (Les roues à vent)

Coop Breizh 1134

Denez Prigent : Mil-Hent-dall ar vuhez (Mille chemins aveugles)

Denez Prigent

Stéphanie Pontfilly

Coop Breizh 1134

Denez Prigent : Dans la rivière courante

Coop Breizh 1134

Denez Prigent : It da lavaret'n he hunvre (Allez lui dire dans son rêve)

Coop Breizh 1134

Denez Prigent : Va hent (Mon chemin)

Denez Prigent

Yann Tiersen

Coop Breizh 1134

Denez Prigent : Daouzek Hunvre (Douze rêves)

Denez Prigent

Bertrand Cantat

Barclay 543647-2

Traditionnel : Chant a capella

Denez Prigent

(enregistré au festival "Concerts et jeux d'eau" au Parc de Saint Cloud - 2016)

Enregistrement RF non commercialisé