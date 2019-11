Kamilya Jubran et son projet Sodassi

L'humeur du jour de Kamilya Jubran, chanteuse et musicienne d'origine palestinienne

Kamilya Jubran est une compositrice, chanteuse et musicienne d'origine palestinienne, née en Israël.

De formation musicale classique arabe, elle devient en 1982 à l'âge de 19 ans, un membre fondateur de l'association Sabreen - pionnière dans le domaine de la musique actuelle arabe à Jérusalem.

Avec Sabreen, elle se produit (chant et kanoun) dans de nombreux pays jusqu'en 2002, date à laquelle elle décide de venir vivre en Europe.

Elle produira quatre albums avec son association, et donnera plusieurs centaines de concerts en Palestine, mais aussi à l'étranger (Etats-Unis, France, Suisse, Suède, Italie, Japon, Egypte, Tunisie, Jordanie, etc.)

Son arrivée en Europe lui permettra notamment de bénéficier de plusieurs résidences (Royaumont, Bern, Noirlac, etc).

Aujourd'hui, Kamilya Jubran travaille avec Werner Hasler -trompettiste et musicien électronique, et Sarah Murcia - contrebassiste, à la recherche musicale actuelle.

Elle sera en concert le 10 janvier 2020 à 20h30 à la Dynamo de Pantin (93)

Son dernier album intitulé "Wa", composé avec Werner Hasler, sortira le 29 novembre 2019 sur Everest Records

Sarah Murcia

The Caretaker

Album "Eyeballing" à paraître en 2020

Séquence Reportage Couleurs du monde : le projet Sodassi

L’association Zamkana, fondée par Kamilya Jubran en 2014 à Paris, soutient des projets de création artistique dans une dynamique transculturelle, ayant pour objectif d’être un véritable incubateur de projets originaux, innovateurs et respectueux des valeurs de liberté d'expression et de laïcité.

Avec le projet Sodassi, l’association a l'intention de promouvoir une autre image de la scène culturelle arabe.

Six musiciens professionnels venant de cinqs villes du Proche-Orient, forment un sextet au registre étonnant et insolite : musique électronique, jazz, freejazz, rock et folklore palestinien.

, © Zamkana

Avec ses partenaires Banlieues Bleues/La Dynamo et FGO-Barbara et les artistes invités, Zamkana prépare le projet de création Sodassi, qui comprend une résidence de création, des concerts et des actions musicales à destination de différents publics.

Kamilya Jubran et Sarah Murcia en 2018 dans "A l'improviste" émission A l'improviste Sarah Murcia, contrebasse et Kamilya Jubran, voix et oud en concert A l'improviste

Dans la discothèque d'Ocora

Programmation musicale

Sabreen

The Gypsy

SABREEN

Kamilya Jubran

Lafz

ZIG ZAG TERRITOIRES

Kamilya Jubran

Nafad al-Ahwal 2

UNIT RECORDS

Traditionnel japonais

Zangetsu

Ensemble Yonin No Kai (chant, shamisen, koto et shakuhachi)

OCORA