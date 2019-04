Festival Rares talents – Hommage à Hilaire Penda

Le festival Rares talents s'est déroulé du 30 mars au 7 Avril à Paris, Montreuil et Rosny sous-Bois.

Cette 8ème édition rend hommage à Hilaire Penda (bassiste camerounais), récemment décédé, qui en était le fondateur et le directeur artistique.

Avec : Moh! Kouyaté, Ballaké Sissoko, Vincent Segal, Lulendo, Patrick Ruffino, Hadouk, Julia Sarr et Bruits de la conversation.

Programme musical

Hilaire Penda : Loga Kename

Panthère production 1985

Magic Malik : Sonances et danses du Cameroun (extrait du folm de Nicolas Salet)

Magic Malik, Hilaire Penda, Draman Dembélé, William Ombé, Merlin Nyakam

Fondation Royaumont

Hilaire Penda : Force in the heart

Panthère production 1985

Fela Kuti : Sorrow, tears and blood

Kiala & The Afroblaster

Believe A 2017

Soirée afrobeat No Limit à la Bellevilloise (extrait)

Kiala, Hilaire Penda, Keziah Jones

Enregistrement RF non commercialisé

Kasse Mady Diabate : Fode

Kasse Mady Diabate, Hilaire Penda, Mama Sissokho

Syllart records 38761-2

Warm up show à l'Alimentation générale

Hilaire Penda, Fatoumata Diawara, Naïssam Jalal

Enregistrement RF non commercialisé

Chris Difford / Glen Tilbrook : Domino

Squeeze

Universal Music 493336-2

Busi Mhlongo : Ngadlalwa yindoda

M.E.L.T. 2000

Balake Sissoko / Vincent Segal :Niandou

(extrait du concert de Ballaké Sissoko et Vincent Segal au Festival Rares Talents 2019)

Enregistrement RF non commercialisé

Juliar Sarr et Fred Soul : extrait du concert de Juliar Sarr et Fred Soul au Festival Rares Talents 2019

Fatoumata Diawara : Kanou

Fatoumata Diawara, Moh Kouyate, Hilaire Penda

World circuit WCD 086

Lulendo : Ayaye

Buda Musique 3017263

Hilaire Penda : extrait du Warm up show Festival

Hilaire Penda, Cyril Atef, Didier malherbe, Loy Ehrlich

Enregistrement RF non commercialisé