Festival No Border à Brest, festival des musiques populaires du Monde

L'humeur du jour

Yann-Fañch Kemene / Erik Marchand

Ar fal'cher braz (Le Grand Faucheur)

Yann-Fañch Kemene et Erik Marchand, voix

ARFOLK

Reportage Couleurs du Monde : la modalité à l'honneur, au Festival No Border à Brest

L’entendement modal, historiquement présent dans les musiques occidentales, parait aujourd’hui souvent réservé à la description des musiques extra-européennes. Pourtant, dans de nombreuses cultures populaires occidentales, l'entendement modal et l'utilisation d'échelles tempérées inégales sont la base de la construction musicale traditionnelle.

Prendre en compte cette réalité c'est, sans doute, découvrir de nouvelles richesses et un support innovant pour la création, mais aussi découvrir une syntaxe musicale partagée entre Orient et Occident.

Erik Marchant, fondateur de l'association DROM

Chanteur et autrefois clarinettiste, Erik Marchand est l’un des artisans de la musique bretonne actuelle dont l’évolution et la riche diversité musicale sont pensées de manière philosophique.

Il a découvert la modalité grâce au respect de l'enseignement de ses ainés et à la prise en compte de la microtonalité.

Il fonde l'association Drom et, en collaboration avec le collectif Bretagne(s) World Sounds et Le Quartz, rejoints avec enthousiasme par la Carène, Plages Magnétiques, le Conservatoire de Brest, crée le Festival No Border.

Il est également le concepteur et directeur pédagogique du cursus KBA (Kreiz Breizh Akademi) qui, dans le cadre de l'enseignement professionnel, propose une formation diplômante sur les musiques modales, construite à partir de la réalité des collectages chantés et aboutissant à des "arrangements" empruntant aux traditions savantes et populaires du monde de la modalité.

Dans la discothèque d'Ocora

Programmation musicale