Concert carte blanche à Ballaké Sissoko - 2/2

Deuxième partie du concert enregistré le 19 avril 2021 au Carreau du Temple. Accompagné de sa kora, Ballaké Sissoko présente son nouvel album Djourou avec ses invités Piers Faccini, Badié Tounkara et son petit frère Baben Sissoko.

Concert sans public enregistré le lundi 19 avril 2021 au Carreau du Temple, avec :

Ballaké Sissoko , kora

, kora Piers Faccini , guitare et chant

, guitare et chant Badié Tounkara , Ngoni

, Ngoni Baben Sissoko, kora

Ballaké Sissoko

Ballaké Sissoko est un musicien malien, joueur de kora, issu d'une famille de « djéli » (musicien-conteur de la culture mandingue, assimilable au griot). Autodidacte dans l’apprentissage de la kora, il intègre l’Ensemble instrumental du Mali à la suite de la mort de son père en 1981, alors qu'il est âgé de 13 ans. En 1999, il joue avec un autre musicien malien, Toumani Diabaté, joueur de kora également. En 2000, il crée son groupe baptisé « Mandé Tabolo » et composé de Mama Draba (chant), Fassery Diabaté (balafon), Adama Tounkara (n'goni) et Aboubacar Dembelé (bolon). Il rencontre Vincent Segal lors d'un festival de jazz d'Amiens. En 2009, ils enregistrent ensemble le disque Chamber Music, puis Musique de nuit en 2015.

Son nouvel album Djourou, une "continuité"...

Autour de conversations, le musicien malien Ballaké Sissoko évoque son nouvel album, fait de rencontres avec des musiciens de tous les horizons. Il convoque notamment pour ce nouvel album Salif Keita, Camille, Arthur Teboul le chanteur de Feu ! Chatterton, Oxmo Puccino, Vincent Segal, Sona Jorbateh et Patrick Messina.

, © Label No Format

Programmation musicale de l'émission

Piers Faccini Solo

Levante et Dunya

Ballaké Sissoko, Babene Sissoko

Djourou

Ballaké Sissoko, Piers Faccini

The Fire Inside

Ballaké Sissoko, Babene Sissoko, Piers Faccini, Badié Tounkara

Kadidja

Babene Sissoko

Ko Be ye

Hector Berlioz

Jeu sur la symphonie fantastique (feat. Vincent Segal & Patrick Messina)

Album "Djourou"

NO FORMAT

Piers Faccini, Malik Ziad

All aboard (feat. Ben Harper & Abdelkebir Merchane)

Piers Faccini / Abdelkebir Merchane / Ben Harper

Album "Shapes of the Fall"

NO FORMAT

Salif Keita

Guelen (feat. Salif Keita)

Album "Djourou"

Ballaké Sissoko / Salif Keita

NO FORMAT