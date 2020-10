Oslo-Paris en solidarité avec Beyrouth

Le Théâtre de la Ville et Oslo World présentaient un concert de soutien aux artistes libanais, le 4 octobre dernier à l’Espace Cardin, avec Yasmine Hamdan, Bachar Mar-Khalifé et Haïg Sarikouyoumdjian.

Invités : Yasmine Hamdan, Bachar Mar Khalifé et Alexandra Archetti-Stolen (directrice du Festival Oslo World)

Un concert en solidarité avec Beyrouth

Toutes les recettes du concert seront reversées à un fond de soutien créé par le Théâtre de la Ville, Oslo World, Beirut & Beyond International et Tunefork Studios dans le but de renforcer la scène musicale libanaise par ces temps difficiles.

L’effroyable explosion qui s’est produite dans le port de Beyrouth le 4 août dernier a réduit une grande partie de son centre en ruines. Déjà affectée par la crise économique et financière, la crise sanitaire inattendue, l’industrie culturelle au Liban est à l’arrêt complet depuis octobre 2019.

La collecte de fonds cherche à renforcer la scène musicale libanaise sur le long terme, à travers un programme développé pour contribuer à une relance culturelle cohérente, inclusive et solide.

Cliquer ici pour faire des dons

Sortie du CD Arménie de Haïg Sarikouyoumdjian sur le label OCORA

Le CD a été enregistré à Erevan en Arménie en mai 2019, sur le label OCORA (ingénieur du son : Christian Lahondès).

Haïg Sarikouyoumdjian, jeune maître du duduk (ce hautbois, si emblématique et évocateur du peuple arménien), privilégie une approche personnelle sobre et émouvante, entre improvisations et répertoire traditionnel ; une esthétique subtile également appliquée à la facture de ses propres instruments. Haïg Sarikouyoumdjian étudie le duduk en Arménie auprès de différents maîtres qui lui enseignent tant la technique de l'instrument et ses nuances de timbre que le répertoire traditionnel et ses subtilités (justesse des intonations, ambiguïtés rythmiques, travail de l'ornement, développement des modes). Parallèlement, il collabore à différents projets menés par Jordi Savall dont Istanbul, Mare Nostrum, la Tragédie Cathare, Esprit d'Arménie, etc.

Sortie du CD ON/OFF de Bachar Mar-Khalifé le 23 octobre 2020 sur le label BALCOON

Cinq ans après son dernier album solo, le compositeur, chanteur et multi-instrumentiste franco-libanais Bachar Mar-Khalifé est de retour avec le brillant On/Off. Entièrement conçu pour la première fois lors d’une retraite artistique dans les montagnes de Jaj, au Liban, On/Off est l’aboutissement puissant d’une décennie d’exploration de l’univers personnel de Bachar Mar-Khalifé, entre chanson délicate, envolées électroniques galvanisantes et musique traditionnelle libanaise, comme lui seul sait le faire.

Durant les dix années écoulées, de disque en disque, de concert en concert, Bachar Mar-Khalifé n’a cessé d’explorer son univers créatif de manière paradoxale : penser sa musique comme une création de plus en plus collective, entouré de proches, tout en plongeant dans son esprit, de plus en plus profond, à la recherche du message essentiel à transmettre.

Ce message, il se trouve autant dans le résultat véhiculé par On/Off que dans le geste qui l’a formé. Résultat d’un voyage au Liban en décembre 2019, au sein d’une maison familiale chargée de souvenirs, dans laquelle le musicien et ses compagnons renouent avec un bien-être physique essentiel, ce nouvel album a été conçu par Bachar Mar-Khalifé dans l’instant, enveloppé d’un silence assez rare, à proximité de l’emblématique forêt de cèdres de Jaj, “l’endroit le plus beau que j’ai pu voir”, commente Bachar. La situation politique et sociale au Liban s’étant dégradée au moment de la préparation du voyage, la naissance de l’album sur place s’apparente alors de plus en plus à une “mission”, de l’aveu de Bachar, autant pour le voyage jusqu’à Jaj en raison de complexités de déplacement (fermeture de l’aéroport, de certaines routes…) que pour la conception d’un album dans un lieu reculé, au sein d’un pays meurtri en proie à d’importants troubles économiques et sociaux.

Yasmine Hamdan

Décrite comme “la voix moderne de la musique arabe” (New York Times), la chanteuse, auteure & compositrice libanaise Yasmine Hamdan apparaît sur la scène musicale avec Soapkills, duo de musique électronique précurseur qu’elle fonde à Beyrouth avec Zeid Hamdan, vers la fin des années 90. Le groupe acquiert graduellement un statut emblématique, et Yasmine devient une icône underground à travers le monde arabe.

Elle réalise son premier album solo avec Marc Collin. Intitulé Ya Nass, il est publié par Crammed Discs en Europe, Amérique du Nord et au Japon en 2013- 2014.

Yasmine Hamdan a donné des concerts dans des lieux prestigieux tels que le Sydney Opera House (Australie), le Byblos Music Festival (Liban), l’Olympia, le Trianon et la Gaîté Lyrique (Paris), les Francofolies de Montréal, Meltdown Festival, Glastonbury, Roundhouse & Royal Albert Hall (London), Haus Der Kulturen der Welt (Berlin), Qasr El Nil (Le Caire), Sziget Festival (Hongrie), Akbank Festival (Istanbul) et le Kyoto Music Exposition Festival (Japon).

, © Tania Feghali

Yasmine a également composé et enregistré de la musique pour des projets divers, dont une pièce originale pour la vidéo TED ‘The Power of X’, et la musique originale d’une pièce de théâtre de l’auteur syrien Saadallah Wannous montée par la Comédie Française. Elle a collaboré avec des réalisateurs de films tels qu’Elia Suleiman, Ghassan Salhab etc.

En 2014, Yasmine s’est vu décerner le titre de Chevalier des Arts et des Lettres par le Ministre de la Culture français. Yasmine Hamdan est actuellement l’une des rares (sinon la seule) artistes chantant en arabe sur scène devant des publics internationaux, du Japon aux USA.

Programmation musicale de l'émission

Yasmine Hamdan

Balad (extrait du concert au Théâtre de la Ville)

YASMINE HAMDAN / CEDRIC LE ROUX / CONG MINH PHAM / LOIC MAURIN

Omar El Zenni

Beirut

YASMINE HAMDAN / KEVIN SEDDIKI

KWAIDAN RECORDS / PIAS / CRAMMED DISCS

Mohammad Abdelwahab

La Mouch (extrait du concert au Théâtre de la Ville)

HUSSEIN EL SAYYED / YASMINE HAMDAN / CEDRIC LE ROUX / CONG MINH PHAM / LOIC MAURIN

Yasmine Hamdan

Al Jamilat

MAHMOUD DARWICH

CRAMMED DISCS

Liliane Chlela

Live au Boiler Room Beirut (Festival Beirut And Beyound)

Yolla Khalife

Ktibni

YOLLA KHALIFE / RAMI KHALIFE

NAGAM RECORDS

Marcel Khalife

Extrait du concert de Marcel Rami et Bachar Khalife au Festival Detours de Babel 2015

MARCEL RAMI ET BACHAR KHALIFE

Bachar Mar Khalife

ON/OFF

BALCOON / IDOL

Bachar Mar Khalife

Zakrini

BALCOON / IDOL

Ziad Rahbani

Ya Hawa Beirut

Bachar Mar Khalife

BALCOON / IDOL

Komitas

Tsirani Tsar

HAIG SARIKOUYOUMDJIAN / ARTUR KASABYIAN

OCORA

Ashkarums

Sayat Nova

HAIG SARIKOUYOUMDJIAN / ARTUR KASABYIAN

OCORA