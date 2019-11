Concert Ocora-Couleurs du monde : Prix des Musiques d'ICI (2/2)

Émission enregistrée en public mercredi 06 novembre 2019 à 20h au Carreau du Temple à Paris.

Le Prix des Musiques d’ICI – Diaspora Music Awards est un prix novateur et nécessaire qui donne la voix aux talents issus de cultures venues d’ailleurs, et qui ont fait racine en France. Repérés par une quarantaine de professionnels, les lauréats bénéficient d’un suivi au niveau national et international (résidences, promotion, diffusion, accompagnement).

L'humeur du jour de Jean-Paul Tamayo

, © Julien Ernst

Chanteur de salsa né à Paris de parents colombiens, il réalise plusieurs tournées en Colombie à partir de 2015.

Il intègre par la suite plusieurs groupes de salsa avec lesquels il part en tournée aux quatre coins de l’Europe et est sollicité comme choriste pour de grands salseros tels que Camilo Azuquita, Herman Olivera (chanteur d’Eddie Palmieri) et Tito Allen.

Ruben Blades

Plastico

Les finalistes du Prix des Musiques d'ICI 2019

Kalliroi & le Fadorebetiko Project

, © Cité de la Musique

Née à Athènes en 1982, Kalliroi est une chanteuse, pianiste et compositeur. En 2012, elle rencontre le bouzoukiste Jean-Marc Gibert à Marseille, et, désireuse de réunir ces deux registres populaires méditerranéens, crée le projet Fado Rebetiko. Dès janvier 2013, ils se produisent en trio à la Maison du Chant, lieu de soutien qui restera symboliquement important dans la suite du développement du groupe. En décembre 2013, le groupe se produit en quartet, suite à la rencontre avec Jérémie Schacre et Nicolas Koedinger qui intègrent la formation en tant que guitariste et contrebassiste. Les concerts s’enchaîneront ensuite dans la région PACA, jusqu’à Lyon et Paris, avant d’enregistrer un premier EP auto-produit en 2015, «Ta Limania ». Le 30 mars 2018 inaugure le nouveau répertoire à la Cité de la Musique de Marseille, qui affiche complet, tandis que la préparation d’un nouvel album prend forme sous le nom d’ « Inspiraçoes urbanas ». L'album est sorti le 23 octobre 219 sur toutes les plateformes numériques.

Antoine Tato Garcia

Auteur, compositeur, interprète, Antoine « Tato » Garcia apprend la guitare dès l’âge de 7 ans aux côtés des fameux musiciens gitans de Perpignan. En digne successeur d’une grande lignée d’artistes, Tato fera de la scène son espace de vie. Il devient dès lors un fervent ambassadeur de la rumba catalane.

Rusan Filiztek, lauréat du Prix des Musiques d'ICI 2019

, © R.F

Rusan Filiztek est originaire du sud-est de la Turquie. Il est arrivé en France il y a seulement 4 ans pour poursuivre ses études d’ethnomusicologie. C’est un amoureux des musiques et des langues, des voyages. Il s’inscrit dans la lignée des Stranbej, ces bardes itinérants, ces ménestrels qui jouent et chantent les ballades, les louanges, les chants d’exil ou d’amour, remplis d’humour et de gaîté soutenus par la grande richesse rythmique des répertoires des campagnes anatoliennes.

Il a réalisé un premier album avec François Aria à la guitare flamenca, intitulé « Zêr-Av » qui signifie en kurde « L’eau », aussi précieuse que l’or…

Programmation musicale

Traditionnel grec/Kalliroi Raouzéou

Kaike ena Skolio Kalliroi et le FadoRebetiko Project

Hatalampoi Vesiliadis

Printo Harama

Kalliroi et le FadoRebetiko Project

Rusan Filiztek

Nomad

Paco de Lucia/Rusan Filiztek/François Aria

Syyriab

Antoine Tato Garcia

La Catalana

Antoine Tato Garcia

La Rumba me va