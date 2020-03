Concert Ocora Couleurs du Monde au Bataclan (2/2) : Hussam Aliwat, Please et Pléthore

Seconde édition du Prix ICART Sessions, organisé par les étudiants de l'école ICART, dont le but est de promouvoir et d’encourager la diversité culturelle et musicale, en soutenant les artistes, compositeurs et interprètes dont les créations sont originales et ouvertes sur le monde.

Diffusion de la deuxième partie du concert du lundi 9 mars 2020 au Bataclan à Paris

Prix Icart Session 2020 : tremplin pour les jeunes musiciens, proposé par les étudiants de l’ICAR.

Avec Fixi et Flavia Coelho, parrain et marraine de l’évènement

Hussam Aliwat, de l'oriental au rock

Passionnée, fougueuse, tourmentée. Telle est la relation que Hussam Aliwat entretient avec son oud.

Depuis l’âge de 12 ans, ce compositeur et musicien d’origine palestinienne semble dompter l’instrument, le faire chanter, rugir, pleurer. De gré ou de force. C’est en 2011 qu’Hussam et son oud arrivent à Paris pour développer sa carrière et terminer des études de cinéma. À peine deux mois plus tard, il charmait le New Morning avant de se produire dans d’autres salles parisiennes. Dès 2015, Hussam se lance dans la composition de son premier album et se met en quête d’autres instruments pour cohabiter avec le tempérament de son oud.

Il décide de s'entourer des musiciens Sary Khalifé et Raphaël Jouan (violoncelles) et de Nicolas Goussot (batterie). Ainsi nait le « Hussam Aliwat Quartet »; une musique émotionnelle, cinématique et dense, entre héritage oriental, nappes oniriques, esprit rock et modulations jazz.

Fin 2018, le jeune virtuose gagne la bourse de l’AFAC (Arab Fund for Arts and Culture) qui lui permet de produire et enregistrer son premier album intitulé « Born Now », sorti en octobre 2019.

Le rock 60's de Please

Please réunit quatre garçons de 20 ans : Louis, Aristide, Dylan et Gabriel. Tous les 4 jouent depuis leur préadolescence, entre leur chambre et leur cave aménagée, rebaptisée « capsule », et de laquelle avaient émergé les compositions du précédent projet de 3 d’entre eux. Après de longs détours par l’Australie, le Népal ou encore la Norvège, le groupe s’est réuni 2 ans plus tard avec l’envie de créer un son authentique, plus mature et plus organique. Toujours avide de mélodies sirupeuses, Please puise dans l’époque fin 60’s début 70’s pour trouver ses influences ; Plastic Ono Band, All Things Must Pass ou encore Stagefright. Souvent écrites à partir des paroles, les chansons évoquent le vécu amoureux de ces quatre membres qui peinent souvent à voir clair dans les eaux troubles du sentiment. Avec une production home-made et généreuse, travaillée à l’été 2019 dans une maison en Normandie, le premier EP de Please s’insère dans la jeune scène indie rock, souvent américaine, et dont Lemon Twigs, Foxygen, Drugdealer sont les plus fidèles représentants.

Pléthore, musique architecturale

Pléthore est fondé en 2016 par Louis Faloci. C’est le projet musical et artistique dans lequel il peut exprimer ses deux passions : la musique et l’architecture, le son et l’espace. Juste après son diplôme d’architecture et avoir joué pendant 8 ans dans différentes formations, Transistor, Guru Fiction (avec les Pepper Brothers) puis Hijacked (avec Clément Bazin), Louis s’est mis à composer dans son studio à Ivry-sur-Seine. Pléthore est né d’une envie d’être autonome et indépendant. Ce nom s’est imposé comme un terme fédérateur de disciplines, de genres, de personnes et surtout comme quelque chose de rassurant lorsque l’on monte un projet solo. En 2019, il sort "L", son premier EP, en collaboration avec l'ingénieur du son et réalisateur Arnaud Kalmès.