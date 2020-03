Concert Ocora Couleurs du Monde au Bataclan (1/2) : Kim Dee, Yurz et Koma

Seconde édition du Prix ICART Sessions, organisé par les étudiants de l'école ICART, dont le but est de promouvoir et d’encourager la diversité culturelle et musicale, en soutenant les artistes, compositeurs et interprètes dont les créations sont originales et ouvertes sur le monde.

Diffusion de la première partie du concert du lundi 9 mars 2020 au Bataclan à Paris

Prix Icart Session 2020 : tremplin pour les jeunes musiciens, proposé par les étudiants de l’ICART

Avec Fixi et Flavia Coelho, parrain et marraine de l’évènement

La soul de Kim Dee

Kim Dee est une artiste hybride et multi instrumentiste (chanteuse, violoncelliste, clarinettiste).

Accompagnée de son violoncelle, sa voix tisse un paysage sombre mais toujours rempli d’espoir. Inspirée par les musiques acoustiques brutes et généreuses, elle affirme sa singularité en faisant surgir subtilement ses multiples influences musicales : un velouté rythmique et minimaliste teinté de soul, de jazz et de hip-hop. Son premier EP Naked (2020) dont le single Trapped, est sorti en novembre 2019. Ce mini album marque la genèse de son style sensible et enivrant dont la version live est arrangée en solo avec machine et/ou en duo, accompagnée de son frère Maon au beatbox et voix.

Yurz, artiste pop

En 2006, Yurz – Maxime Caspar – entend un solo de Jimi Hendrix qui ne lui laisse pas le choix, il doit faire de la musique. Il prend des cours de guitare et enregistre son premier projet chez lui avec le matériel rudimentaire des nouveaux nés de la musique. Il compose en deux langues : “la pensée constructive découle du français, le rythme, la bêtise et l’amour… de l’anglais.” L’entrée dans l’âge adulte et les désillusions qui viennent avec poussent Yurz à écrire “Project-51”, un album de 15 titres, composé, mixé et mastérisé seul, prévu pour mai 2020. Ce projet est également accompagné d’un court métrage, comme mégaclip.

Koma, trio jazz

Koma est un groupe né en 2017 de la rencontre de 3 musiciens aux parcours différents : conservatoires, écoles de musiques actuelles et école de son. Depuis, le trio mélange ses influences et travaille autour d’un répertoire personnel énergique et expressif inspiré par le jazz moderne de GoGo Penguin et Tigran Hamasyan, mais également par la pop mélodique des Beatles. Le groupe a sorti son premier EP “We Jump” en juin 2019, une année riche en nouveautés. En effet, parmi de nombreuses dates de concert, le groupe a été sélectionné pour participer au tremplin Jeunes Talents du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés (parmi les 6 finalistes à jouer au Sunset), puis a eu l’honneur de jouer en ouverture d’un concert d’Avishai Cohen, une référence pour le groupe.

