Concert Ocora, Couleurs du monde (1/2) : Trio Rudi Flores | Didier Malherbe

Le guitariste Rudi Flores, en trio, est venu nous présenter la musique du nord-est de l'Argentine, caractérisée par les valses, les milongas et autres chamamés. Le poète et musicien Didier Malherbe a quant à luis recueils de poèsie en 120 sonnets "Escapade en Facilie" et "L'anche des Métamorphoses"

Diffusion de la première partie du concert du lundi 2 mars 2020 au Carreau du Temple à Paris

Trio Rudi Flores

Composé du guitariste et compositeur Rudi Flores, de Tomás Bordalejo et du contrebassiste Romain Lecuyer, le trio rappelle le tango des débuts, celui d’avant le bandonéon. Une ligne mélodique claire soutenue par un swing tout en souplesse caractérise les valses, milongas et autres chamamés.

Rudi Flores, compositeur et guitariste

Né en 1961 dans la province de Corrientes en Argentine, Rudi Flores commence à pratiquer la guitare dès l'âge de sept ans. Avec son frère Nini à l'accordéon et au bandonéon, ils intègrent rapidement l'orchestre de leur père Avelino Flores, compositeur et bandonéoniste avec lequel ils se produisent dans les principales villes du pays.

En 1984 ils forment le duo Nini et Rudi Flores, effectuent de nombreuses tournées et sont invités dans plusieurs festivals (tel le prestigieux festival de Cosquín de la Province de Córdoba).

Installés en France depuis 1991, les Frères Flores publieront deux disques sous le label Ocora/Radio France.

Si leur musique est essentiellement jouée autour de la "Mésopotamie" argentine, c'est-à-dire du bassin fluvial du Paraná, (notamment le chamame), ils jouent également depuis leur enfance celle du Rio de la Plata (tango et milonga).

Outre leur travail en duo, les Frères Flores ont accompagné de nombreux groupes et musiciens de tango, comme le Gotan Project et de nombreux chanteurs et chanteuses. De son côté, Rudi continue une brillante carrière soliste comme l'atteste l'album "Rudi Flores Trio" paru en France en 2014 sous le label Geomuse/Buda musique.

Après la mort de son frère Nini en août 2016, Rudi poursuit sa carrière de soliste ; plus centré en Argentine, il fait cependant des séjours prolongés en France.

Sur la scène du Carreau du Temple à Paris, Rudi Flores est venu nous présenter son trio, avec Tomás Bordalejo (guitare), et Romain Lecuyer (contrebasse).

Didier Malherbe