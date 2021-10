Concert Ocora, Couleurs du monde (1/2)

Première partie du concert enregistré le 13 septembre au Carreau du Temple, avec les artistes Farnaz Modarresifar, compositrice iranienne au santour et Brain Damage, aux machines, thérémine et effets.

Concert enregistré le 13 septembre 2021 au Carreau du Temple

Farnaz Modarresifar

Farnaz Modarresifar, compositrice, joueuse de santour franco-iranienne, interprète une improvisation sur les modes persans. Née à Téhéran (Iran) en 1989, elle habite aujourd'hui à Paris.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

, © Maï Toyama 2021

Brain Damage

Brain Damage (Martin Nathan) s'exprime aux machines, thérémine et effets, à l'occasion de la sortie de son album « Beyond the Blue » avec Big Youth (Jamaïque).

Titres interprétés :

Infected (Brain Damage)

I pray thee (Brain Damage / Big Youth)

Educated fools (Brain Damage / Big Youth)

Grandma’s joint (Brain Damage / Big Youth)

Dying too young (Brain Damage / Big Youth)